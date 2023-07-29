【冬バーゲン★特別送料無料！】 Xマウント】 【フジ カールツァイス F2.8 12mm Touit レンズ(単焦点)

プロフィールもお読み頂けると

Nikon NIKKOR 55mm F1.2 ai改

嬉しいです～(人´3`*)

希少極上★LEICA Telyt 20cm 200mm F4.5 L39 ライカ

購入前に「コメント」お待ちしています♪

【最終価格】Canon EF 85mm F1.8 USM キャノン 美しいボケ



美品❁Contax Carl Zeiss Biogon T* 28mm F2.8



【うっちーさま専用】SONY FE28F2

■■■ポイント■■■

Canon Extender EF1.4× Ⅲ

誰もが知るカールツァイスレンズ！

キャノン単焦点レンズ EF_400mm APO(シグマレンズ)



（美品）SEL16F28 E16mm F2.8 16mm/F2.8

フジフィルム純正では単焦点レンズは

【新品級】オリンパスM.ZUIKO DIGITAL 14-42EDパンケーキ

14mmまでしかありませんので

エルマーM90mm f4 沈胴

12mmの超広角ワイドに撮影が可能です！

NIKKOR LENS Nikon AF-S DX 35F1.8G フィルター付



Ai AF Micro Nikkor 105mm F2.8D

F値が2.8と明るく全域開放の

【新品】フォクトレンダー ULTRON 75mm F1.9 SC ライカM

単焦点レンズでボケも美しいです♪

フジノン XF16mm F2.8 R WR（値下げしました）



Canon EF200mm F2.8L Ⅱ USM 単焦点|NDフィルター付き



M.ZUIKO 25mm f1.8 オリンパス 単焦点レンズ

■■■コンディション■■■

FUJIFILM XF35mm f1.4 R 【美品】単焦点レンズ

目立つキズや使用感もなくキレイな外観

【極美品】SONY SEL24105G FE 24-105mm F4 G OSS

画像に影響あるカビやクモリもなく

NIKKOR Z 50mm F1.2 S Nikon (ニコン) 外箱あり

クリアな光学系です(*'▽'*)

❇️オリンパス M.ZUIKO DIGITAL 25mm 1:1.8単焦点レンズ



SIGMA 10mm F2.8 EX DC FISHEYE HSM



Canon EF50mm F1.4 USM [単焦点レンズ EFマウント]

■■■マウント■■■

Lensbaby Composer Pro II & Edge 35 Optic

フジフィルム Xマウント用

☆美品☆ 中一光学 50mm F0.95 speedmaster RFマウント



Leica Summicron f=5㎝ 1:2 50mm ズミクロン



★極上美品★ NIKON ニコン NIKKOR AiーS 50mm F1.8

■■■付属品■■■

☆前期型☆ Super Takumar 55mm F1.8 フード付 L458

前後キャップ

ボケる広角！SONY FE 24mm F1.4 GM！SEL24f14gm

画像にあるものをお送りします。

SEL85F18 FE 85mm F1.8 [ソニーE /単焦点レンズ]



OLYMPUS F.Zuiko 38mm f1.8 PEN-F, FT用レンズ



値下げ CONTAX Planar 85mm F1.4 変換アダプター付き

■■■送料無料■■■

ほぼ未使用 オリンパス M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8

丁寧な梱包を心掛けております♪

レア美品♪ カールツァイス ディスタゴン T* 25mm F/2.8(MM)J



ニコン Reflex Nikkor C 500mm f/8



キャノン用シグマ一眼レフカメラ専用レンズ 30mm F1.4 DC HSM

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【綺麗な品】 SIGMA 70mm f2.8 EX DG MACRO ニコン 用

他にも色々と出品しています♪

FE 28-60 4-5.6



9902 LEICA LEITZ WETZLAR ELMARIT 90 2.8



35mm F2 単焦点レンズ！Nikon一眼レフカメラ対応！サードパーティ製品！

#カメラ女子 #インスタ映え #広角

TTArtisan 23mm F1.4 APS-C Xマウント FUJIFILM

#単焦点 #ディスタゴン #Distagon

SIGMA 50mm F1.4DG HSM レンズ

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ニコン Ai-s 50mm F/1.8 MF パンケーキレンズ l3301

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商品の情報 商品のサイズ Xマウント ブランド カールツァイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

プロフィールもお読み頂けると嬉しいです～(人´3`*)購入前に「コメント」お待ちしています♪■■■ポイント■■■誰もが知るカールツァイスレンズ！フジフィルム純正では単焦点レンズは14mmまでしかありませんので12mmの超広角ワイドに撮影が可能です！F値が2.8と明るく全域開放の単焦点レンズでボケも美しいです♪■■■コンディション■■■目立つキズや使用感もなくキレイな外観画像に影響あるカビやクモリもなくクリアな光学系です(*'▽'*)■■■マウント■■■フジフィルム Xマウント用■■■付属品■■■前後キャップ画像にあるものをお送りします。■■■送料無料■■■丁寧な梱包を心掛けております♪■■■お知らせ■■■他にも色々と出品しています♪#カメラ女子 #インスタ映え #広角#単焦点 #ディスタゴン #Distagon #フジフィルム #富士フィルム #フジノン#マクロ #旅行 #ミラーレス #Xマウント

商品の情報 商品のサイズ Xマウント ブランド カールツァイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

シグマ SIGMA 135mm F1.8 DG HSM NA 単焦点レンズMAMIYA-SEKOR Z 1:2.8 f=110mm♪かび・くもりなしOreston Meyer Goretz 50mm f1.8 ゼブラ柄 M42美品 NIKKOR-H Auto 85mm f1.8