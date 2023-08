昨年新品を購入しました。

残念ながらサイズアウトしたため、出品させていただきます。

試着のみで、タグ、仕付け糸も取ってない状態です。

◆ユニバーサルランゲージ/エトネ

イタリアMARZOTTO社製HAVANA FABRICリネン コットン使用

春夏物ファンシーツィードジャケット

【メンズL】

着丈72.0cm 肩幅45.2cm バスト108.0cm ウエスト95.0cm 袖丈61.0cm

【仕様】シングルブレスト/3つボタン(段返り)/背抜き仕立て/開き見せ(飾り切羽)/サイドベンツ

【柄】ストライプ

【素材】リネン56%/コットン44% 袖裏:キュプラ100%

【洗濯表示】ドライオンリー

【商品説明】

リネンの風合いを生かした軽やかなツイードジャケット。マイルドな配色のストライプ柄も相まって、シーズンムードが高まります。あえて芯地を極力省いており、さらっとカーディガン感覚で羽織っていただけます。

【モデル】 ET10

クラシカルな幅広ラペルが印象的。高い位置からのウエストシェイプが、構築的でありながらもモダンなシルエットを描きます。ナチュラルショルダーなど、着心地の良さにこだわった仕立ても◎ ET06をベースに、バスト・ウエストにゆとりをもたせています。

【生地ブランド】 MARZOTTO

1836年イタリア・ビツェンツァ地区に創業した、イタリア最大規模の老舗メーカー。ストレッチ生地やコーティング生地など多岐にわたるファブリックコレクションは、世界中の一流ブランドからも支持されています。

「HAVANA FABRIC」ラインのファンシーツイード生地。リネンとコットンをブレンドすることで、スラブ調のナチュラルな風合いを表現しました。

【ショップインブランド】 ETONNE

「ETONNE(エトネ)」は、“驚いた!”という意味を持つフランス語。イタリアン・クラシックをベースに現代的な解釈を加え、トレンドをうまくミックスしながら常にフレッシュで柔軟に変化していくスタイルこそ『ETONNE』の真骨頂です。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ユニバーサルランゲージ 商品の状態 新品、未使用

