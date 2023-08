◉ご観覧ありがとうございます。感恩戴獲!

木製 魔法の杖 ハリーポッター ファンタスティックビースト 杖

ご購入前には『プロフィール』をご覧下さい。

江戸切子 祝だるま(大)KAGAMI



中国 玉石白玉彫刻 鳥に唐子 根付 置物 V R5918E

※※※※※

木彫の面 古道具 アンティーク 古美術 木彫面 民芸 郷土人形 ブロカント



光背(3.5寸坐像用)#420 透し彫 宝相華唐草 ◆白檀 木彫 仏像付属品

ご紹介のお品は古玩…素朴な一木一刀荒彫りの「不動明王坐像」になります。独特・素朴な造形が唯一無二の逸品です。経年の時代風化・光背板部分にクラックはあります。

遊び胡桃 野生 希少 極品 3ムキ公子帽No.2くるみ コレクション 趣味

※経年の埃・汚れを取り除いたら木肌のノミ削りの濃淡がハッキリと目立つ様になりました。

寿山石 田黄石彫刻 麒麟 鈕章 印鑑 箱付 置物 文房 古美術品 キリン



茶道具 天然玉 細工彫り龍鈕双獸耳霊芝装飾 活環三足香炉 共箱★時代物★美品★

※サイズは55x34x14cm

ジョルジョ モリエール 石膏像 2体セット 直接引渡し限定

※重量6.5kg

太陽系惑星グローバル・モビール GL061 Authentic Models宇宙



ミソサザイ その2 バードカービング 野鳥彫刻

●不動明王

中国 玉石彫刻 紙鎮 置物 根付 2点まとめて C 3266

不動明王とは迷いの世界から煩悩を絶ち全ての人々に仏の道を教え救いへと導いてくれる尊い仏様です。

唐・鍍金仏「五輪塔・釈迦牟尼仏坐像」仏教美術・秘仏・古寺院祀り仏・古鉄鍍金

日本には弘法大師空海が持ち込んだとされております。

【彫刻欄間】松竹梅 4.5尺×0.85尺×1寸内装 縁起物 429



コガラのバードカービング

●不動明王・起源

zamza2020

インドで起こり中国を経て日本に伝わった不動明王であるがインドや中国にはその造像の遺例は非常に少ない。日本では密教の流行に従い盛んに造像が行われた。

総白檀 立阿弥陀如来 本願寺派 仏像 6寸



【ネオ埴輪】yajackの娘『ファンシーファンシー』

●密教最高位である大日如来の化身

デッサン用石膏像 メディチ

密教とは仏教の教えの中から「仏典をだれでも自由に閲覧できるのではなく修行を経た一部の人だけに師資伝承によって教義や儀礼を伝えていく」大乗仏教の流れを受けた一派のことです。国内で代表的なものは真言宗です。

貴重!アメリカヴィンテージ イーグル鷹の置物 USA製オブジェ雑貨60s70s

密教の中で最高位に位置する仏様が「大日如来」であり不動明王は大日如来の化身だと考えられています。

リーナ様keep「釈迦・慈愛像」「千体地蔵尊」2品・諸行無常・諸法無我・慈悲



古銅・民衆佛「不動明王坐像」不動信仰・密教守護神・如来変化身・特大一木一刀彫



BE@RBRICK Eugène Delacroix ベアブリック ドラクロワ

●明王とは密教特有の称号であり如来の変化身と言われています。その中心的存在を司っているのが五名の明王を「五大明王」と称します。

大日如来像 仏像 木製 1点 アンティーク



備前焼 山本陶秀 人間国宝 楽友時代 蝦蟇仙人置物

※※※

天然石 鑑賞石 菊花石など 置物 2点まとめて C 5458A



仏教工芸品 総ケヤキ製 極上彫 木彫仏像 不動明王座像

★古玩・商品評価値と価格

鶏血石 21.4x21.4x82mm

時代ある古い品には定価が無く入手経路・入手価格も様々です。品物の価値観は人それぞれ異なります。入手価格・自己価値観・コンディション・評価値にメルカリ手数料+送料を基準に価格設定しております。

【最終値下】龍神 水晶 置物 インテリア オブジェ リビング 玄関



鑑賞石 天然石 菊花石 置物 重さ約1439g 唐木台付 C 4979

★数品ご購入希望の場合は事前に必ずコメント下さい。

铜鎏金狮子香炉



中国 玉石寿山石彫刻 蓮に鶴刻 置物 唐木台付 C R5697

★値引交渉コメントのお願い

★新品同様★イスム TanaCOCORO 掌 仏像 阿修羅★9

『メルカリ手数料+送料』をご理解の上『お値引可能ですか?』では無く「ご希望価格」提示でお願いします。検討の上返答させて頂きます。

翡翠 布袋 縁起彫刻 ネックレス 根付 置き (14201)



木製 魔法の杖 ハリーポッター ファンタスティックビースト 杖

★注意…期間限定price down」表示の更なる値引交渉もお受けしますが…「価値観・ご希望価格」に添えない場合もあります事をご理解の上宜しくお願い致します。

江戸切子 祝だるま(大)KAGAMI



中国 玉石白玉彫刻 鳥に唐子 根付 置物 V R5918E

お願い…コメントアクセスへのご対応・ご返答に対して無反応スルーはしないで下さい。

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

◉ご観覧ありがとうございます。感恩戴獲!ご購入前には『プロフィール』をご覧下さい。※※※※※ご紹介のお品は古玩…素朴な一木一刀荒彫りの「不動明王坐像」になります。独特・素朴な造形が唯一無二の逸品です。経年の時代風化・光背板部分にクラックはあります。※経年の埃・汚れを取り除いたら木肌のノミ削りの濃淡がハッキリと目立つ様になりました。※サイズは55x34x14cm※重量6.5kg●不動明王不動明王とは迷いの世界から煩悩を絶ち全ての人々に仏の道を教え救いへと導いてくれる尊い仏様です。日本には弘法大師空海が持ち込んだとされております。●不動明王・起源インドで起こり中国を経て日本に伝わった不動明王であるがインドや中国にはその造像の遺例は非常に少ない。日本では密教の流行に従い盛んに造像が行われた。●密教最高位である大日如来の化身密教とは仏教の教えの中から「仏典をだれでも自由に閲覧できるのではなく修行を経た一部の人だけに師資伝承によって教義や儀礼を伝えていく」大乗仏教の流れを受けた一派のことです。国内で代表的なものは真言宗です。密教の中で最高位に位置する仏様が「大日如来」であり不動明王は大日如来の化身だと考えられています。●明王とは密教特有の称号であり如来の変化身と言われています。その中心的存在を司っているのが五名の明王を「五大明王」と称します。※※※★古玩・商品評価値と価格時代ある古い品には定価が無く入手経路・入手価格も様々です。品物の価値観は人それぞれ異なります。入手価格・自己価値観・コンディション・評価値にメルカリ手数料+送料を基準に価格設定しております。★数品ご購入希望の場合は事前に必ずコメント下さい。★値引交渉コメントのお願い『メルカリ手数料+送料』をご理解の上『お値引可能ですか?』では無く「ご希望価格」提示でお願いします。検討の上返答させて頂きます。★注意…期間限定price down」表示の更なる値引交渉もお受けしますが…「価値観・ご希望価格」に添えない場合もあります事をご理解の上宜しくお願い致します。お願い…コメントアクセスへのご対応・ご返答に対して無反応スルーはしないで下さい。

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

木彫の面 古道具 アンティーク 古美術 木彫面 民芸 郷土人形 ブロカント光背(3.5寸坐像用)#420 透し彫 宝相華唐草 ◆白檀 木彫 仏像付属品遊び胡桃 野生 希少 極品 3ムキ公子帽No.2くるみ コレクション 趣味寿山石 田黄石彫刻 麒麟 鈕章 印鑑 箱付 置物 文房 古美術品 キリン茶道具 天然玉 細工彫り龍鈕双獸耳霊芝装飾 活環三足香炉 共箱★時代物★美品★ジョルジョ モリエール 石膏像 2体セット 直接引渡し限定太陽系惑星グローバル・モビール GL061 Authentic Models宇宙ミソサザイ その2 バードカービング 野鳥彫刻中国 玉石彫刻 紙鎮 置物 根付 2点まとめて C 3266唐・鍍金仏「五輪塔・釈迦牟尼仏坐像」仏教美術・秘仏・古寺院祀り仏・古鉄鍍金