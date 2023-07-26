【メーカー直送】 ！値下げ！アガット　ピアス　限定品　k10 SV パール　販売証明書付き ピアス(両耳用)

アガット agete

タサキ パール×0.24ctダイヤ ピアス イヤリング WGK18 美品

ピアス 4点セット 限定品 2021年購入

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販売証明書付き ケース付き

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新品 K18 天然ターコイズ ピアス 6.0×8.0mm 0.40ct



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自宅保管 断捨離中

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カラー···ゴールド、シルバー、パール

ティファニー ドロップピアス 数回着用

材質···ゴールド、シルバー、パール

商品の情報 ブランド アガット 商品の状態 未使用に近い

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