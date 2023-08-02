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数々の賞を受賞 ホテル仕様 新品未開封 SHARP プラズマクラスター加湿空気清浄機 空気清浄器

商品の説明

業務用 SHARP プラズマクラスター加湿空気清浄機 KC-M502J ホワイト
dyson 空気洗浄機 扇風機

【未使用】2個 DAIKIN 空気清浄機　集塵フィルター　KAFP097A4
新品、未使用、未開封になります。
AIRGLE AG25パーソナル空気清浄機★新品★未開封

パナソニック Panasonic F-VXU55-W WHITE
高性能で清掃がしやすいホテル仕様。
●Panasonic 加湿空気清浄機●F-VXL90●パナソニック

Y♢708 Dyson Hot+Cool AM05
後継機種のKC-M503Jが発表されましたので、安価にて出品致します。
【新品/未開封】ブルーエア空気清浄機 Classic 290i 104740

★新品★ダイソン Dyson Pure Hot+Cool HP00 扇風機
イオンを放出することで、カビ菌や浮遊菌に作用し空気を清浄化、また脱臭効果もあります。
【新品、未使用品】2021年製 ジアイーノ F-JML30
何かとお手入れが大変そうな、プレフィルターについた大きなホコリは、本体背面のパネルを外さずに掃除機をかけるだけとお手入れも簡単。
HP 02 ダイソン　ホット&クール
加湿用フィルターは、加湿をしていない時には送風で乾燥されているため清潔に保つことが出来ます。
⭕️週末セール ⭐️Dyson PH03WS 加湿空気清浄機　未使用品

ダイソン DYSON HP 01
・本体サイズ：縦61.3×横39.9×奥行23.0cm
シャープSHARP IG-840-W業務用プラズマクラスターイオン発生機約30畳
・浄化方式：「プラズマクラスター7000」空中浄化&フィルター浄化
アムウェイ アトモスフィアスカイ 空気清浄機 Amway
・プラズマクラスター適用床面積：約13畳（約21m²）
お値下げ★SHARP FU-M1400-W WHITE
・空気清浄適用床面積：～23畳（38m²）
✨Dyson空気清浄機《美品》
・加湿空気清浄加湿量：最大 500mL/h
【新品未使用品】dyson Pure hot＋cool HP00 IS N
・給水タンク容量：約2.5L
光触媒除菌脱臭機　KL-S01-W
・加湿適用床面積：～14畳（23m²）
デッドストック　未使用品　シャープ　空気清浄機　KI-GS70-H グレー系

加湿空気洗浄機　SHAR ホワイト　新品未開封
価格参考サイト
【中古美品】カルテック 空気清浄機 KL-W01 壁掛けタイプ　ターンドケイ
ttps://store.shopping.yahoo.co.jp/d-rise/p003000015437.html

美品ストリーマー空気清浄機　MCK40U 使用可

商品の情報

ブランドシャープ
商品の状態新品、未使用

極美品 ダイソン dyson TP04 ブルー タワーファン 空気清浄機

空気清浄機 50畳対応 パワフル 静音 空気洗浄機 高性能 集じん 脱臭 除菌
業務用 SHARP プラズマクラスター加湿空気清浄機 KC-M502J ホワイト新品、未使用、未開封になります。高性能で清掃がしやすいホテル仕様。後継機種のKC-M503Jが発表されましたので、安価にて出品致します。イオンを放出することで、カビ菌や浮遊菌に作用し空気を清浄化、また脱臭効果もあります。何かとお手入れが大変そうな、プレフィルターについた大きなホコリは、本体背面のパネルを外さずに掃除機をかけるだけとお手入れも簡単。加湿用フィルターは、加湿をしていない時には送風で乾燥されているため清潔に保つことが出来ます。・本体サイズ：縦61.3×横39.9×奥行23.0cm・浄化方式：「プラズマクラスター7000」空中浄化&フィルター浄化・プラズマクラスター適用床面積：約13畳（約21m²）・空気清浄適用床面積：～23畳（38m²）・加湿空気清浄加湿量：最大 500mL/h・給水タンク容量：約2.5L・加湿適用床面積：～14畳（23m²）価格参考サイトttps://store.shopping.yahoo.co.jp/d-rise/p003000015437.html

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ブランドシャープ
商品の状態新品、未使用

数々の賞を受賞 ホテル仕様 新品未開封 SHARP プラズマクラスター加湿空気清浄機 空気清浄器

21分钟前

数々の賞を受賞 ホテル仕様 新品未開封 SHARP プラズマクラスター加湿空気清浄機 空気清浄器

¥17,000 ¥12,750

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コメント (8)

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数々の賞を受賞 ホテル仕様 新品未開封 SHARP プラズマクラスター加湿空気清浄機 空気清浄器 数々の賞を受賞 ホテル仕様 新品未開封 SHARP プラズマクラスター加湿空気清浄機 空気清浄器

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