数々の賞を受賞 ホテル仕様 新品未開封 SHARP プラズマクラスター加湿空気清浄機 空気清浄器

業務用 SHARP プラズマクラスター加湿空気清浄機 KC-M502J ホワイト

dyson 空気洗浄機 扇風機



【未使用】2個 DAIKIN 空気清浄機 集塵フィルター KAFP097A4

新品、未使用、未開封になります。

AIRGLE AG25パーソナル空気清浄機★新品★未開封



パナソニック Panasonic F-VXU55-W WHITE

高性能で清掃がしやすいホテル仕様。

●Panasonic 加湿空気清浄機●F-VXL90●パナソニック



Y♢708 Dyson Hot+Cool AM05

後継機種のKC-M503Jが発表されましたので、安価にて出品致します。

【新品/未開封】ブルーエア空気清浄機 Classic 290i 104740



★新品★ダイソン Dyson Pure Hot+Cool HP00 扇風機

イオンを放出することで、カビ菌や浮遊菌に作用し空気を清浄化、また脱臭効果もあります。

【新品、未使用品】2021年製 ジアイーノ F-JML30

何かとお手入れが大変そうな、プレフィルターについた大きなホコリは、本体背面のパネルを外さずに掃除機をかけるだけとお手入れも簡単。

HP 02 ダイソン ホット&クール

加湿用フィルターは、加湿をしていない時には送風で乾燥されているため清潔に保つことが出来ます。

⭕️週末セール ⭐️Dyson PH03WS 加湿空気清浄機 未使用品



ダイソン DYSON HP 01

・本体サイズ：縦61.3×横39.9×奥行23.0cm

シャープSHARP IG-840-W業務用プラズマクラスターイオン発生機約30畳

・浄化方式：「プラズマクラスター7000」空中浄化&フィルター浄化

アムウェイ アトモスフィアスカイ 空気清浄機 Amway

・プラズマクラスター適用床面積：約13畳（約21m²）

お値下げ★SHARP FU-M1400-W WHITE

・空気清浄適用床面積：～23畳（38m²）

✨Dyson空気清浄機《美品》

・加湿空気清浄加湿量：最大 500mL/h

【新品未使用品】dyson Pure hot＋cool HP00 IS N

・給水タンク容量：約2.5L

光触媒除菌脱臭機 KL-S01-W

・加湿適用床面積：～14畳（23m²）

デッドストック 未使用品 シャープ 空気清浄機 KI-GS70-H グレー系



加湿空気洗浄機 SHAR ホワイト 新品未開封

価格参考サイト

【中古美品】カルテック 空気清浄機 KL-W01 壁掛けタイプ ターンドケイ

ttps://store.shopping.yahoo.co.jp/d-rise/p003000015437.html

商品の情報 ブランド シャープ 商品の状態 新品、未使用

業務用 SHARP プラズマクラスター加湿空気清浄機 KC-M502J ホワイト新品、未使用、未開封になります。高性能で清掃がしやすいホテル仕様。後継機種のKC-M503Jが発表されましたので、安価にて出品致します。イオンを放出することで、カビ菌や浮遊菌に作用し空気を清浄化、また脱臭効果もあります。何かとお手入れが大変そうな、プレフィルターについた大きなホコリは、本体背面のパネルを外さずに掃除機をかけるだけとお手入れも簡単。加湿用フィルターは、加湿をしていない時には送風で乾燥されているため清潔に保つことが出来ます。・本体サイズ：縦61.3×横39.9×奥行23.0cm・浄化方式：「プラズマクラスター7000」空中浄化&フィルター浄化・プラズマクラスター適用床面積：約13畳（約21m²）・空気清浄適用床面積：～23畳（38m²）・加湿空気清浄加湿量：最大 500mL/h・給水タンク容量：約2.5L・加湿適用床面積：～14畳（23m²）価格参考サイトttps://store.shopping.yahoo.co.jp/d-rise/p003000015437.html

商品の情報 ブランド シャープ 商品の状態 新品、未使用

美品ストリーマー空気清浄機 MCK40U 使用可極美品 ダイソン dyson TP04 ブルー タワーファン 空気清浄機空気清浄機 50畳対応 パワフル 静音 空気洗浄機 高性能 集じん 脱臭 除菌