流行に ソニー ❁美品❁SONY 24-70mm SSM ZA F2.8 レンズ(ズーム)

ご覧頂きありがとうございます♪

❁SONY 24-70mm F2.8 ZA SSM Carlzeiss Vario-Sonnar T* SAL2470Z❁

ソニー αA マウント用 F2.8通し

大三元ズームレンズ

※マウントアダプターLA-EA5 LA-EA4などがあればミラーレスのEマウントで使えます。

★コンディション★

❁外観チェック❁

外観は、微スレ程度で非常に綺麗です!

マウントはスレ傷もほとんどなく、大変キレイで輝いております!

また文字消えもなくクッキリと鮮明でございます!

大切に使用されていたことがよくわかるグッドコンディションです!

❁光学・レンズ内❁

チリやホコリの混入も少なく

カビやクモリもなくとてもクリアでキレイです!

前玉、後玉も共ににキズもなくコーティングもキレイな状態です!

❁動作❁

動作は特に問題なく、リングも滑らか、気持ちよくお使い頂けるコンデイションです!

AF、ズーム、絞りも問題ありません。

❁付属品❁

本体

前後キャップ

レンズフィルター

※質問等ありましたらお気軽にどうぞ♪

マウント···αAマウント系

フルサイズ対応···フルサイズ対応可

商品の情報 商品のサイズ α Aマウント ブランド ソニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

