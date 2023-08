超大特価 BE 【新品】TO CHIC ワンピース42 ニット ひざ丈ワンピース

TO BE CHICの ワンピースになります。

百貨店にて購入致しました。

タグはございませんが未使用品となります。

襟、腰回り、裾にベージュのラインがアクセントになり、上品なワンピースになっております♪

☆サイズ 42

☆総丈 約91cm

☆肩幅 約31cm

☆胸囲 約40cm

多少の誤差はお許しください。

☆未使用ですが、自宅にて保管して

おりました。ご了承頂ける方のみ

ご購入ください。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド トゥービーシック 商品の状態 新品、未使用

