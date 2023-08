ayame アヤメ

オンラインで購入し、2回ほど着用しました。

レンズは自身で薄いブラウンカラーレンズに変えております。

外でも室内でも掛けたままでもお使いいただける薄さです。

〈サイズ詳細〉

フロントの横幅:136mm

フロントの縦幅:42.5mm

レンズの幅:47mm

レンズ縦幅:40mm

ブリッジ幅:21mm

テンプルの長さ:147mm

付属品 : 専用ケース、セリート

多少のお値下げ可能です。

大幅なお値下げはご遠慮ください。

King Gnu / 井口理 / 常田大希

星野源

eyevan アイヴァン eyevan7285

guepard ギュパール

TART タート

ayame アヤメ

MOSCOT モスコット

OLIVER PEOPLES オリバーピープルズ

OLIVER GOLDSMIT オリバーゴールドスミス

YELLOWS PLUS イエロープラス

Thom Browne トムブラウン

EFFECTOR エフェクター

DITA ディータ

白山眼鏡

金子眼鏡

BLANC ブラン

Ray-Ban レイバン

