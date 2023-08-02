女性が喜ぶ♪ 新品 JIL SANDER ジルサンダー プラットホーム サンダル ブラック38 サンダル

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出品本日までエルメス オラン 36 美品 HERMES CHANEL オアジス



新品 JIL SANDER ジルサンダー プラットホーム サンダル ブラック38

JIL SANDER 《ジル サンダー》

新品 PRADA シルクサテン アンクルストラップサンダル

状 態 : 新品未使用

BEAUTY &YOUTH UNITEDARROWS BIRKENSTOCK

素 材 : レザー

クリスチャンルブタン エスパドリーユ 34

生産国 : イタリア

新品 ラフシモンズ サンダル EU40（24.5cm） RAF SIMONS

カラー : ブラック

Church’s Kelsey LWチャーチ グルカサンダル 38 黒

サイズ : 38(約24.5~25.0cm)

【新品】NINA RICCIフラットサンダル/ 38

ヒール : 約5.5cm(つま先の高さ約4.5cm)

【GIUSEPPE ZANOTTI/ジュゼッペ ザノッティ】 サンダル

付属品 : ロゴ入り保存袋1点、箱

★ジミーチュウ★新品★クリスタルバックル付ナッパレザースライドサンダル

購入店 : イギリスの正規販売店

最終価格☆ドリスヴァンノッテン DRIES VAN NOTEN シューズ



エミリアウィズ EmiriaWiz ブルー ビジュー サンダル ピンヒール 靴

【説明】

coach シャワーサンダル

新品のジルサンダーのプラットホームサンダルです。ジルサンダーは2017年からOAMCのメイヤー夫婦をデザインヘッドに招き、時代の空気感を上手く取り入れながら、都会的で洗練されたアイテムをリリースし続けています。高品質で細部まで計算された洋服は有名人にもファンが多く、バッグやお財布やブーツやスニーカーなどの小物類も、洋服と同様に高価で良質なマテリアルだけを使用して、イタリアの高い技術で繊細かつ緻密に製作されています。こちらのサンダルにもシットリとしたキメの細かい上質なレザーが使われていて、品質に対する高い意識や配慮を感じる事が出来ます。ジルサンダーらしいシャープな雰囲気に、太いレザーストラップが絶妙なポイントになっていて、とても洗練された都会的な一品に仕上げられています。前後の高低差がほとんどないので疲れにくく、ボリューミーなソールが脚を細く長く綺麗に見せてくれます。国内価格は税込126,500万円です。発送は梱包資材を十分に使用して、良好な状態を維持して送らさせて頂きます。

入荷！新品未使用 LAURENCE レザーサンダルTERRANEA ブラウン



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【その他】

ビューティーアンドユース別注 ビルケンシュトック ZURICHサンダル

マルジェラ、マルニ、ステラマッカートニー、ヴァレンティノ、ロエベのTシャツやパーカーやトートバッグやタングルも出品中です。

美品！ 希少サイズ 21.5 ADEAM ミュール



ビルケンシュトック 24.5

【お願い】

ルイヴィトン ダミエ柄 サンダル 23.5

❶値下げ交渉、お取り置き、専用、写真追加、着画のご希望はお受けしておりません。

希少 CHANEL コルクサンダル 送料無料



コールハーン サンダル 38（24.5cm）新品未使用

❷写真及び説明文のコピーは規約違反ですのでご遠慮下さいませ。発見した場合は速やかに事務局に通報します。

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クロエ カミーユ ウェッジサンダル 37 ホワイト 白 厚底サンダル

❸個人が自宅で管理する海外購入品ですので、神経質な方はご遠慮下さいませ。ちなみに商品を保管する環境に、タバコ、ペット、香水は一切ありません。

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どうぞ宜しくお願い致します。no.6536

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド ジルサンダー 商品の状態 新品、未使用

ご覧頂きありがとうございます。JIL SANDER 《ジル サンダー》状 態 : 新品未使用素 材 : レザー生産国 : イタリアカラー : ブラックサイズ : 38(約24.5~25.0cm)ヒール : 約5.5cm(つま先の高さ約4.5cm)付属品 : ロゴ入り保存袋1点、箱購入店 : イギリスの正規販売店【説明】新品のジルサンダーのプラットホームサンダルです。ジルサンダーは2017年からOAMCのメイヤー夫婦をデザインヘッドに招き、時代の空気感を上手く取り入れながら、都会的で洗練されたアイテムをリリースし続けています。高品質で細部まで計算された洋服は有名人にもファンが多く、バッグやお財布やブーツやスニーカーなどの小物類も、洋服と同様に高価で良質なマテリアルだけを使用して、イタリアの高い技術で繊細かつ緻密に製作されています。こちらのサンダルにもシットリとしたキメの細かい上質なレザーが使われていて、品質に対する高い意識や配慮を感じる事が出来ます。ジルサンダーらしいシャープな雰囲気に、太いレザーストラップが絶妙なポイントになっていて、とても洗練された都会的な一品に仕上げられています。前後の高低差がほとんどないので疲れにくく、ボリューミーなソールが脚を細く長く綺麗に見せてくれます。国内価格は税込126,500万円です。発送は梱包資材を十分に使用して、良好な状態を維持して送らさせて頂きます。【その他】マルジェラ、マルニ、ステラマッカートニー、ヴァレンティノ、ロエベのTシャツやパーカーやトートバッグやタングルも出品中です。【お願い】❶値下げ交渉、お取り置き、専用、写真追加、着画のご希望はお受けしておりません。❷写真及び説明文のコピーは規約違反ですのでご遠慮下さいませ。発見した場合は速やかに事務局に通報します。❸個人が自宅で管理する海外購入品ですので、神経質な方はご遠慮下さいませ。ちなみに商品を保管する環境に、タバコ、ペット、香水は一切ありません。どうぞ宜しくお願い致します。no.6536

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド ジルサンダー 商品の状態 新品、未使用

ビルケンシュトック ボストン スウェード ダークグリーン 22.5cm【美品】ナイキ エアマックスココ ブラックSide open square sandal BLK／38［新品未使用］銀座かねまつ スポーツサンダルCOLE HAAN レディースサンダルマノロブラニク×ビルケンシュトック アリゾナ ブラック38COMEX size L 24cm激レア✨ ルイヴィトン サンダル ミュール リバイバルライン モノグラム【未使用】MM6 マルジェラ サンダル 36フランス軍 レザーサンダル 未使用