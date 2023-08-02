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女性が喜ぶ♪ 新品 JIL SANDER ジルサンダー プラットホーム サンダル ブラック38 サンダル

商品の説明

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出品本日までエルメス　オラン　36 美品　HERMES CHANEL オアジス

新品 JIL SANDER ジルサンダー プラットホーム サンダル ブラック38
JIL SANDER 《ジル サンダー》
新品　PRADA シルクサテン　アンクルストラップサンダル
状　態 : 新品未使用
BEAUTY &YOUTH UNITEDARROWS BIRKENSTOCK
素　材 : レザー
クリスチャンルブタン エスパドリーユ 34
生産国 : イタリア
新品　ラフシモンズ　サンダル　EU40（24.5cm） RAF SIMONS
カラー : ブラック
Church’s Kelsey LWチャーチ グルカサンダル 38 黒
サイズ : 38(約24.5~25.0cm)
【新品】NINA RICCIフラットサンダル/ 38
ヒール : 約5.5cm(つま先の高さ約4.5cm)
【GIUSEPPE ZANOTTI/ジュゼッペ ザノッティ】 サンダル
付属品 : ロゴ入り保存袋1点、箱
★ジミーチュウ★新品★クリスタルバックル付ナッパレザースライドサンダル
購入店 : イギリスの正規販売店
最終価格☆ドリスヴァンノッテン DRIES VAN NOTEN シューズ

エミリアウィズ EmiriaWiz ブルー ビジュー サンダル ピンヒール 靴
【説明】
coach シャワーサンダル
新品のジルサンダーのプラットホームサンダルです。ジルサンダーは2017年からOAMCのメイヤー夫婦をデザインヘッドに招き、時代の空気感を上手く取り入れながら、都会的で洗練されたアイテムをリリースし続けています。高品質で細部まで計算された洋服は有名人にもファンが多く、バッグやお財布やブーツやスニーカーなどの小物類も、洋服と同様に高価で良質なマテリアルだけを使用して、イタリアの高い技術で繊細かつ緻密に製作されています。こちらのサンダルにもシットリとしたキメの細かい上質なレザーが使われていて、品質に対する高い意識や配慮を感じる事が出来ます。ジルサンダーらしいシャープな雰囲気に、太いレザーストラップが絶妙なポイントになっていて、とても洗練された都会的な一品に仕上げられています。前後の高低差がほとんどないので疲れにくく、ボリューミーなソールが脚を細く長く綺麗に見せてくれます。国内価格は税込126,500万円です。発送は梱包資材を十分に使用して、良好な状態を維持して送らさせて頂きます。
入荷！新品未使用 LAURENCE レザーサンダルTERRANEA ブラウン

割引中！ レディース ダブルバックルサンダル 37
【その他】
ビューティーアンドユース別注　ビルケンシュトック　ZURICHサンダル
マルジェラ、マルニ、ステラマッカートニー、ヴァレンティノ、ロエベのTシャツやパーカーやトートバッグやタングルも出品中です。
美品！ 希少サイズ 21.5 ADEAM ミュール

ビルケンシュトック　24.5
【お願い】
ルイヴィトン ダミエ柄 サンダル 23.5
❶値下げ交渉、お取り置き、専用、写真追加、着画のご希望はお受けしておりません。
希少 CHANEL コルクサンダル 送料無料

コールハーン サンダル 38（24.5cm）新品未使用
❷写真及び説明文のコピーは規約違反ですのでご遠慮下さいませ。発見した場合は速やかに事務局に通報します。
ma様専用です。ありがとうございます♫

クロエ カミーユ ウェッジサンダル 37 ホワイト 白 厚底サンダル
❸個人が自宅で管理する海外購入品ですので、神経質な方はご遠慮下さいませ。ちなみに商品を保管する環境に、タバコ、ペット、香水は一切ありません。
“woody”フラットミュール

シャネルロゴサンダル37 ベージュCHANEL
どうぞ宜しくお願い致します。no.6536

ビルケンシュトック ボストン スウェード ダークグリーン 22.5cm

商品の情報

商品のサイズ25cm
ブランドジルサンダー
商品の状態新品、未使用

【美品】ナイキ　エアマックスココ　ブラック

Side open square sandal BLK／38

［新品未使用］銀座かねまつ　スポーツサンダル

COLE HAAN レディースサンダル

マノロブラニク×ビルケンシュトック　アリゾナ　ブラック38

COMEX size L 24cm

激レア✨ ルイヴィトン　サンダル　ミュール　リバイバルライン　モノグラム

【未使用】MM6 マルジェラ サンダル 36

フランス軍　レザーサンダル　未使用
ご覧頂きありがとうございます。JIL SANDER 《ジル サンダー》状　態 : 新品未使用素　材 : レザー生産国 : イタリアカラー : ブラックサイズ : 38(約24.5~25.0cm)ヒール : 約5.5cm(つま先の高さ約4.5cm)付属品 : ロゴ入り保存袋1点、箱購入店 : イギリスの正規販売店【説明】新品のジルサンダーのプラットホームサンダルです。ジルサンダーは2017年からOAMCのメイヤー夫婦をデザインヘッドに招き、時代の空気感を上手く取り入れながら、都会的で洗練されたアイテムをリリースし続けています。高品質で細部まで計算された洋服は有名人にもファンが多く、バッグやお財布やブーツやスニーカーなどの小物類も、洋服と同様に高価で良質なマテリアルだけを使用して、イタリアの高い技術で繊細かつ緻密に製作されています。こちらのサンダルにもシットリとしたキメの細かい上質なレザーが使われていて、品質に対する高い意識や配慮を感じる事が出来ます。ジルサンダーらしいシャープな雰囲気に、太いレザーストラップが絶妙なポイントになっていて、とても洗練された都会的な一品に仕上げられています。前後の高低差がほとんどないので疲れにくく、ボリューミーなソールが脚を細く長く綺麗に見せてくれます。国内価格は税込126,500万円です。発送は梱包資材を十分に使用して、良好な状態を維持して送らさせて頂きます。【その他】マルジェラ、マルニ、ステラマッカートニー、ヴァレンティノ、ロエベのTシャツやパーカーやトートバッグやタングルも出品中です。【お願い】❶値下げ交渉、お取り置き、専用、写真追加、着画のご希望はお受けしておりません。❷写真及び説明文のコピーは規約違反ですのでご遠慮下さいませ。発見した場合は速やかに事務局に通報します。❸個人が自宅で管理する海外購入品ですので、神経質な方はご遠慮下さいませ。ちなみに商品を保管する環境に、タバコ、ペット、香水は一切ありません。どうぞ宜しくお願い致します。no.6536

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商品のサイズ25cm
ブランドジルサンダー
商品の状態新品、未使用

女性が喜ぶ♪ 新品 JIL SANDER ジルサンダー プラットホーム サンダル ブラック38 サンダル

51分钟前

女性が喜ぶ♪ 新品 JIL SANDER ジルサンダー プラットホーム サンダル ブラック38 サンダル

¥71,900 ¥38,107

(税込) 送料込み
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2fef462b

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2fef462b
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