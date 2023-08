【プーマ トラックジャケット ベロア 上下セット L 黒 ジャージ トラックパンツ】

▪️ブランド▪️

プーマ

▪️サイズ表記▪️

L(O)

▪️サイズ実寸(cm)▪

・着丈66

・身幅52

・袖丈 75

・ウエスト86

・股上28

・股下76

・裾幅23

※素人による測定のため、誤差はご了承ください。

▪️カラー▪️

ブラック

▪️素材▪️

写真をご確認ください。

▪️状態▪️

ほつれが数箇所あります。

袖や首元が緩くなっています。

▪️注意事項▪️

・こちらの商品は古着ですので、神経質な方はトラブル原因になります。申し訳ありませんが、ご購入をお控え下さい。

・写真には多少の色合いの誤差が含まれます。

・即購入OK

・値下げ希望の場合「ご希望のお値段の提示」をお願い致します。「値下げ可能ですか?」等のコメントは削除させていただきます。

・圧縮して発送しますので畳みシワ等はご了承下さい。

・お支払い方法をコンビニ/ATM払いで設定されている方は、購入前にお支払い予定日をコメントにてお伝えください。

▪️発送日▪

発送は通常1~2日以内にします。

発送が遅れる場合、次回発送日を名前に記載しますので購入の際はご注意下さい。

▪️ご案内▪

80s〜90sのアイテム

carhartt (カーハート)

Polo by Ralph Lauren (ポロラルフローレン)

NIKE (ナイキ)

adidas (アディダス)

STUSSY(ステューシー)

Champion (チャンピオン)

の商品を出品しています。ぜひご覧ください。

カラー···ブラック

袖丈···長袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

季節感···春、秋、冬

NO.5rpip6

商品の情報 商品のサイズ L ブランド プーマ 商品の状態 やや傷や汚れあり

