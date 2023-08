【超安い】 OLD JOE & Co. オールドジョー 23ss シャツ ジャケット パンツ シャツ

OLD JOE & Co. 23ss

OLD JOE & Co. 23ssORIGINAL PRINTED OPEN COLLAR SHIRTS (FLOWER)Long-sleeve (231OJ-SH09)OLD JOE(オールドジョー)オリジナルパターンのワンナップカラーシャツ。長く伸びたトップループ、バックヨークレス、ラウンドした襟先などクラシカルでいて上品なディテールは、 1940〜50s からのインスピレーション。オリジナルテキスタイルはOLD JOEがリスペクトする芸術家達の素描をイメージ。定価37400円サイズ16 1/2肩幅51 身幅60 着丈74 袖丈61若干の誤差は了承下さい。状態は数回程度の着用。薄く毛羽が出ているところも見受けられますが目立つものではありません。まだまだお使いいただけます。タグ付きです。tenderloin phigvel cootie calee softmachine gangsterville neighborhood Acne studios COMME des GARCONS Dries Van Noten kolor KITSUNE MARNI sacai undercover stein jil Sander ATON toironier graphpaper N.HOOLYWOOD kolor YOKE JieDa SUNSEA WELLDER AURALEE URU UNUSED digawel needles lad musician MARKAWARE still by hand scye kaptain sunshine YAECA NEAT engineered garments comoli

