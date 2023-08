お買い得モデル Beatles The Sgt UKオリジナル mono Pepper's 洋楽

「Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band」UKオリジナルmono、初回マト1/1、希少なワイドスパインジャケットです。

通常のナロースパインはよく見かけますが、ワイドスパインジャケットは初期プレスのみ採用されており、大変希少です。

カットアウトが付属しております。オリジナルインナーは欠品です。

ジャケットは年代相応の若干の使用感があります。レコードはノイズも少なく、綺麗な状態を保っております。針飛びはありません。

XEX 637-1 4 RTP

XEX 638-1 2 RAM

ジャケット VG++

レコード VG++〜EX-

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

