▪️ブランド▪️

ハフ

▪️サイズ表記▪️

Lサイズ

▪️サイズ実寸(cm)▪️

・着丈74

・身幅56.5

・袖丈69.5

・肩幅48

▪️カラー▪️

ホワイト / 白色

▪️素材▪️

綿80%

ポリエステル20%

▪️状態▪️

新品未使用

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ハフ 商品の状態 新品、未使用

