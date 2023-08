股上···レギュラー

カラー···ブルー

季節感···春、夏、秋、冬

シルエット···ストレート

【即日発送】27年前に購入のリーバイス501XX 復刻版 33インチ

ダメージ部分はありますが、綺麗な商品です♪

Levi's 501xx1955年モデルの復刻版(レプリカ) トップボタン裏555 バレンシア工場製 MADE IN USA(アメリカ製) 赤ミミ、隠しリベット、ビックE、ギャラ入り紙パッチなどヴィンテージのディールを忠実に再現しています。2003年サンフランシスコにあったLevi'sバレンシア工場が閉鎖してしまいまいトップボタン裏555バレンシア工場製ビンテージ復刻版は希少価値が上がっています。●MADE IN USA(アメリカ製) トップボタン裏555 バレンシア工場製

値段交渉はコメント下さい♪

返品、交換は受け付けていませんので、古着となりますので、ご理解の程、神経質な方のご購入はお控え下さいませ。

#リーバイス501XX#リーバイスヴィンテージ#Levis501XX

#リーバイス#ヴィンテージデニム#Levis#バレンシア製#裏555#ヴィンテージリーバイス#ビックE#赤ミミ

