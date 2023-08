シャネルブティックで購入

CHANEL【シャネル】

モデルでファッションアイコンとして

アメリカでは絶大な人気を誇る

Elisa-Sednaouiがプライベートで着用

シンプルなのに丈のバランス

縦ラインの落ち感など

とってもオシャレな雰囲気です

パーティー、ディナー、デートにと

色んなシーンで使えます

薄手でとっても軽く

驚くほどの着心地のよさ

それでいて、ちゃんとした感が出せるので

ついつい来てしまう作品です

ショートブーツとカジュアルに

パンプスとエレガントにと

いろんなコーディが楽しめます

少しだけチラチラと輝きがある素材で

上品でとても素敵

・Made in Italy

・ブラック

・腰ポケット2

・後ろジッパー、CCロゴボタン2

・64% Silk, 36% Polyester

裏地 Silk100%

数回着用 綺麗な状態

表地:

数箇所に目立たないツレあり

着用に問題なし

シミ、変色、穴→ なし

シャネルCCボタン→ 緩みなし・紛失なし

裏地:綺麗な状態

F38:B90 W79 H97 肩35 丈94

日本サイズとは正確に対応してないので、

メルカリのサイズカテゴリは仮のサイズとし

必ず洋服実寸を参考になさってください

POPCANDY

モデル女優写真は、類似 (or 同じ)素材。

実物写真がお届けのお品。

ハンガー・保存袋・アクセサリー・靴・バッグなどは付属しません

出品リスト

→

#kokojapan

#シャネル洋服専門家として

メインでシャネルジャケット コート

スーツ ワンピース カーディガンを出品中

ヴィンテージ 新品など色々

送料込 大人気ツイード・ジャケット セレブモデル愛用

コットン・ダークネイビー・ブークレ 40

高級感 ラムスキン・レザー・ラビットファ

ウール・アルパカ・チェックワンピース 36 38

超美品 ウール ツイード ロング カーディガン コート

スーツ 冠婚葬祭 ブラック・ジャケット&スカート ワンピース F40

コートグレー・シェブロン・ダブル ジャケット34 36

ネイビーダブルカーディガン 36

グレー・パープル・ツイード コートF36

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シャネル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

シャネルブティックで購入100%正規品ですのでご安心を東京・麻布より1〜2日程度で発送CHANEL【シャネル】モデルでファッションアイコンとしてアメリカでは絶大な人気を誇るElisa-Sednaouiがプライベートで着用 シンプルなのに丈のバランス縦ラインの落ち感などとってもオシャレな雰囲気です パーティー、ディナー、デートにと色んなシーンで使えます 薄手でとっても軽く驚くほどの着心地のよさ それでいて、ちゃんとした感が出せるのでついつい来てしまう作品です ショートブーツとカジュアルにパンプスとエレガントにといろんなコーディが楽しめます 少しだけチラチラと輝きがある素材で上品でとても素敵 ・Made in Italy ・ブラック ・腰ポケット2 ・後ろジッパー、CCロゴボタン2 ・64% Silk, 36% Polyester 裏地 Silk100% 数回着用 綺麗な状態 表地:数箇所に目立たないツレあり着用に問題なしシミ、変色、穴→ なしシャネルCCボタン→ 緩みなし・紛失なし 裏地:綺麗な状態 F38:B90 W79 H97 肩35 丈94日本サイズとは正確に対応してないので、メルカリのサイズカテゴリは仮のサイズとし必ず洋服実寸を参考になさってくださいモデル女優写真は、類似 (or 同じ)素材。実物写真がお届けのお品。ハンガー・保存袋・アクセサリー・靴・バッグなどは付属しません

