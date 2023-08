注目ショップ Qposket 東京リベンジャーズ 他 まとめ売り 40点セット フィギュア コミック/アニメ

ご覧いただきありがとうございます。

説明内容及びプロフ内容をご理解いただいていれば即購入可能です。

画像及び説明文の転載については、一部であってもブロック・通報させていただきます。

東京リベンジャーズ フィギュア

九井一 7個

柴大寿 1個

【Qposket】

花垣武道 私服ver. Aカラー 2個

花垣武道 私服ver. Bカラー 4個

稀咲鉄太 Aカラー 2個

稀咲鉄太 Bカラー 2個

柴八戒 Aカラー 2個

柴八戒 Bカラー 5個

半間修二 Aカラー 2個

半間修二 Bカラー 2個

九井一 Aカラー 2個

九井一 Bカラー 6個

乾青宗 Aカラー 3個

合計40個セット

未開封ですが、箱のキズ・潰れ・汚れ・二重テープ等の状態を気にされる方はご遠慮ください。

画像は掲載しているものが全てです。

商品に関する情報は記載・掲載している限りです。

★このまま箱に詰めるのみの梱包となります。

★メルカリ便予定

★発送は翌日~最大4日後となります。

★コンビニ・ATM支払いは即日お支払いいただける方のみご利用ください。

★これらは不可となります→値下げ交渉/バラ売り/取り置き/第三者への発送

★購入手続き以降(取引画面での)質問や要望には応じません。

194

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

