田中貴金属 銀座田中店舗にて購入後、1回の着用で自宅保管してあり、目立った傷等見当たらずきれいな状態だと思います。

刻印部分は純pt☆と刻印されています。銀座田中のホシエスマークの刻印です。写真3番目。

重量:11グラム。写真2番目。

全長:42cm。写真4番目。

最大幅約8㎜。写真6番目。

デザイン:中央部分が太く、両端が細くなっています。写真5番目と6番目の連なりで両端が細くなっていると言うイメージです。

形状は言葉では説明が難しいですので、写真

をアップしてご覧下さい。

デザイン的には5,6番目写真の通りよく見ると一つ一つとても凝っていて素敵です。

また、パッと見には最大幅が8㎜ありますので、着用時は目につきやすい首元でさりげなく上品に存在感をアピールすると思いますよ♪

プラチナですからフォーマルにも日常使いとしても幅広く出番が多くて活躍しそうですね。

田中貴金属銀座田中の製品をお楽しみ頂ければと思います。

また、いざと言う時のちょっとした資産として持っておかれるのも有かなと思います。

ケースが必要な方は写真10番目、一部分に汚れや破れがありますがこのケースに入れて送ります。購入時はこのケースに入っていました。

不明な点は何なりとご質問下さい。

発送後のキャンセルや返品はすり替え防止の

観点から対応しておりませんのでご理解下さい。

返信に時間がかかる場合があるかも知れませんが、出来る限り早めの返信を心掛けますのでどうぞよろしくお願い致します。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

