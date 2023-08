商品をご覧くださり、ありがとうございます。

外観は使用に伴うスレなどはありますが、目立つものやアタリなどはありません。

素人検品ですが、レンズ内くもり、カビなどは見受けられません。

ただ、人によって見方が違いますので、状態を保証するものではありません。

動作は特に問題ありません。

Eos 7d markIIで使用していましたが、フォーカスは早いです。

付属品は写真の通りです。

過度の値引きを要求される方が多いですが、とりあえず値引きは考えていません。

中古品にご理解ある方お願いいたします。

過度に神経質な方はご遠慮ください。

どうぞ宜しくお願いいたします。

マウント···キヤノンEFマウント系

フルサイズ対応···フルサイズ不可

焦点距離(ワイド側)···18mm~70mm未満

焦点距離(テレ側)···100mm~200mm未満

開放F値···3.5~4.0未満

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント ブランド キヤノン 商品の状態 やや傷や汚れあり

