Dr MONROE ドクターモンロー

USED 50s 13号:National champions リング 925

シルバー リング K18YG 18金 シルバー925

Diorディオールシルバー 925ロゴリング付属品付き¥56000→¥11500



OFF-Whiteリング

WINNERS NEVER QUIT,QUITTERS NEVER WIN.

クレイジーピッグ CRAZY PIG TUDOR TOP BAND RING

(勝つ者は決してあきらめない、逃げない)

GUCCI グッチ アラベスクG リング



メキシコ製 MEXICO ヴィンテージ NUT RINGリング925 17号

4~5回使った程度で、細かな擦れ傷は有りますが、深い傷は見当たりません。

Antidote Buyers Club ツイストリング



超希少!VTG10KYGシルバー&オニキススクールリング1938’s 11.5号

【サイズ】

インディアンジュエリー ナバホ族 リング Roger Skeet 作

25号(内径21mm)

商品の情報 ブランド ドクターモンロー 商品の状態 やや傷や汚れあり

