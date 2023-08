【50％OFF】 新品未使用　リファビューテック　カールアイロン　32mm ヘアアイロン

状態 新品未使用 未開封

定価 24000円

32mm ホワイト

2022年10月購入

※神経質な方は固くお断りします。

カーボンレイヤープレートで美しい

立体感がつづく、レア髪カールへ。

サロン帰りの髪は、驚くほどしっとりやわらかい。

表面はしっかり乾いているのに内部には水分がギュッと詰まったレア質感。

この"レア髪”は水・熱・圧を完璧にコントロールするプロフェッショナルの技が生み出しています。

その技をテクノロジーで再現するのが、ReFa BEAUTECH CURL IRON。

ReFa独自の技術「カーボンレイヤープレート」が、水・熱・圧をコントロールして美しい立体感がつづく"レア髪カール”を実現します。

※効果は、使用環境・髪質により異なります。

【特徴】

ReFaの独自技術

~カーボンレイヤープレート~

高密度炭素とヒーターと低反発コートの三層構造が、アイロンの水・熱・圧をコントロールして美しい立体感がつづくレア髪カールを叶えます。

髪にダメージを与えにくい

濡れた髪のまま高温のプレートをあてると、水蒸気爆発※1が起こり、キューティクルを傷つけます。

カーボンレイヤープレートは熱の伝わり方がマイルドなため水蒸気爆発を防ぎ、髪を傷つけにくい構造です。

※1 水が非常に温度の高い物質と接触することにより気化されて発生する爆発現象のこと。

美しいカールをつくる

ベースに高密度炭素を使用。髪にムラなく熱を伝えて、美しい立体的なカールデザインをつくります。

立体感がつづく

カーボンレイヤープレートは、髪の水分を過剰に飛ばさず保持します。

時間がたってもカールが崩れにくく、美しい立体感がつづきます。

~ヒートセンシング~

アイロンのパイプの温度を感知して素早く昇温させる2つのセンサーを搭載。髪に均一に熱を与えるため美しいカールを手早くつくることができます。

均一に熱を伝えて美しいカールをつくる。

コテ

ヘアアイロン

カール

商品の情報 ブランド リファ 商品の状態 新品、未使用

