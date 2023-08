最新デザインの SMITHS・MEAT 【THE IS Ｔシャツ】ザ・スミス MURDER Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

【極美品】The Smiths Meat is Murder Tシャツ XLサイズです。

【size】

XL

着丈 67cm

肩幅 50cm

身幅 53cm

袖丈 20cm

【condition】

脇部分に小さい穴がございます。

古着慣れしてる方でしたら着用問題ございません。

【comment】

実質的な活動期間は5年程度と短く、イギリスの若者には熱烈に支持された。今日では1980年代イギリスの最も重要なロックバンドのひとつとして認知されている。

10年ほど前にLABORATORY®︎で購入しました。

当時、店員さんにバンド名、アルバム名がプリントされてなくジャケットのみプリントはかなり珍しいと教えていただき購入しました。

僕自身、色んなTシャツ見てきましたがこのプリントデザインはまだ見たことないので珍しい一品かと思います!

ご認識よろしくお願い致します。

気軽にコメントください。

nirvana / sonicyouth / sonic youth / DINOSAUR JR /

ダイナソーJR / カートコバーン/ニルバーナ / Joy Division / New Order / MORRISSEY / The Jesus And Mary Chain / Sonic Yorth / Nirvana / Oasis / Beck / Blur / Dinosaur Jr. / Red Hot Chili Peppers / Smashing Pumpkins / The Stone Roses / My Bloody Valentine / ニルヴァーナ / ソニックユース / ビンテージ / Tシャツ / weber / アヴェドン / BRUCE WEBER / ブルースウェーバー / ウェーバー / 写真家T / フォトT / バンドT / ロックT / rage against the machine / レイジアゲインストザマシーン / soundgarden / パールジャム / pearl jam / BLUR / OASIS / オアシス / radiohead / レディオヘッド / SLOWDIVE / スロウダイブ / Arctic Monkeys / Blur / Pixies ビンテージ / weber

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ラボラトリーベルベルジンアール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【極美品】The Smiths Meat is Murder Tシャツ XLサイズです。【size】XL 着丈 67cm肩幅 50cm身幅 53cm袖丈 20cm【condition】脇部分に小さい穴がございます。古着慣れしてる方でしたら着用問題ございません。【comment】実質的な活動期間は5年程度と短く、イギリスの若者には熱烈に支持された。今日では1980年代イギリスの最も重要なロックバンドのひとつとして認知されている。10年ほど前にLABORATORY®︎で購入しました。当時、店員さんにバンド名、アルバム名がプリントされてなくジャケットのみプリントはかなり珍しいと教えていただき購入しました。僕自身、色んなTシャツ見てきましたがこのプリントデザインはまだ見たことないので珍しい一品かと思います!ご認識よろしくお願い致します。気軽にコメントください。nirvana / sonicyouth / sonic youth / DINOSAUR JR / ダイナソーJR / カートコバーン/ニルバーナ / Joy Division / New Order / MORRISSEY / The Jesus And Mary Chain / Sonic Yorth / Nirvana / Oasis / Beck / Blur / Dinosaur Jr. / Red Hot Chili Peppers / Smashing Pumpkins / The Stone Roses / My Bloody Valentine / ニルヴァーナ / ソニックユース / ビンテージ / Tシャツ / weber / アヴェドン / BRUCE WEBER / ブルースウェーバー / ウェーバー / 写真家T / フォトT / バンドT / ロックT / rage against the machine / レイジアゲインストザマシーン / soundgarden / パールジャム / pearl jam / BLUR / OASIS / オアシス / radiohead / レディオヘッド / SLOWDIVE / スロウダイブ / Arctic Monkeys / Blur / Pixies ビンテージ / weber

