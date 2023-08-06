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【限定品】 Originals adidas ワッフル アディダスオリジナルス ポロシャツ ポロシャツ

商品の説明

adidas POLO WONDER WHITE 23SS
新品45R ランダムボーダーMポロ
アディダス オリジナルス ワッフル ポロシャツ
シャネルポロシャツ

SANA / TWICE『READY TO BE』　ユニホーム
カラー:ワンダーホワイト
フェンディ　ベロア生地ポロシャツ　6/30迄値下げ

美品　miumiu ミュウミュウ　フリル　シルク　ポロシャツ　ネイビー　S
size：JPサイズ 4XL ( US XL)
6xx9様　白黒　タンク　L
着丈75(襟下から) 身幅63 裄丈52
adidas Originals ワッフル ポロシャツ アディダスオリジナルス
※素人採寸につき多少の誤差はご了承下さい
バジーレ28　大きいサイズ　ノースリーブカットソー　イエロー　サイズ15号

adidas x Sporty & Rich長袖 ジャージー ネイビー
間違えて2着購入してしまったので１着お譲りします
Ralph Lauren ラルフローレン コットンケーブル ポロシャツ

希少！新品 ＊ ラコステ x A.P.C. ＊ルーズフィットポロシャツ
身長155cmで着用したところ、袖は肘あたり、裾は太ももあたりでワンピースとして着用可能でした
新品45R ランダムボーダーMポロ

シャネルポロシャツ
個人的にはgu ルーズフィットT(5分袖)のサイズ感を参考にして頂けたら良いかと思いました
SANA / TWICE『READY TO BE』　ユニホーム

フェンディ　ベロア生地ポロシャツ　6/30迄値下げ
商品詳細
美品　miumiu ミュウミュウ　フリル　シルク　ポロシャツ　ネイビー　S
●レギュラーフィット
6xx9様　白黒　タンク　L
●リブ仕上げのポロ襟
adidas Originals ワッフル ポロシャツ アディダスオリジナルス
●ボディ：綿70% / リサイクルポリエステル30%（ワッフル）
バジーレ28　大きいサイズ　ノースリーブカットソー　イエロー　サイズ15号
●ベターコットンを使用
adidas x Sporty & Rich長袖 ジャージー ネイビー
●リブ仕上げ：綿95% / ポリウレタン5%（1x1リブ）
Ralph Lauren ラルフローレン コットンケーブル ポロシャツ
●リブ仕上げのアームホール
希少！新品 ＊ ラコステ x A.P.C. ＊ルーズフィットポロシャツ
●裾にスリット

新品45R ランダムボーダーMポロ

商品の情報

商品のサイズ4XL(5L)以上
ブランドアディダス
商品の状態新品、未使用

シャネルポロシャツ

SANA / TWICE『READY TO BE』　ユニホーム

フェンディ　ベロア生地ポロシャツ　6/30迄値下げ
adidas POLO WONDER WHITE 23SSアディダス オリジナルス ワッフル ポロシャツカラー:ワンダーホワイトsize：JPサイズ 4XL ( US XL)着丈75(襟下から) 身幅63 裄丈52※素人採寸につき多少の誤差はご了承下さい間違えて2着購入してしまったので１着お譲りします身長155cmで着用したところ、袖は肘あたり、裾は太ももあたりでワンピースとして着用可能でした個人的にはgu ルーズフィットT(5分袖)のサイズ感を参考にして頂けたら良いかと思いました 商品詳細●レギュラーフィット●リブ仕上げのポロ襟●ボディ：綿70% / リサイクルポリエステル30%（ワッフル）●ベターコットンを使用●リブ仕上げ：綿95% / ポリウレタン5%（1x1リブ）●リブ仕上げのアームホール●裾にスリット

商品の情報

商品のサイズ4XL(5L)以上
ブランドアディダス
商品の状態新品、未使用

【限定品】 Originals adidas ワッフル アディダスオリジナルス ポロシャツ ポロシャツ

47分钟前

【限定品】 Originals adidas ワッフル アディダスオリジナルス ポロシャツ ポロシャツ

¥13,500 ¥11,475

(税込) 送料込み
7
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商品の情報

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出品者

75932713b0b857

 2002

本人確認済
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コメント (7)

75932713b0b857
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