【限定品】 Originals adidas ワッフル アディダスオリジナルス ポロシャツ ポロシャツ

adidas POLO WONDER WHITE 23SS

アディダス オリジナルス ワッフル ポロシャツ

カラー:ワンダーホワイト

size:JPサイズ 4XL ( US XL)

着丈75(襟下から) 身幅63 裄丈52

※素人採寸につき多少の誤差はご了承下さい

間違えて2着購入してしまったので1着お譲りします

身長155cmで着用したところ、袖は肘あたり、裾は太ももあたりでワンピースとして着用可能でした

個人的にはgu ルーズフィットT(5分袖)のサイズ感を参考にして頂けたら良いかと思いました

商品詳細

●レギュラーフィット

●リブ仕上げのポロ襟

●ボディ:綿70% / リサイクルポリエステル30%(ワッフル)

●ベターコットンを使用

●リブ仕上げ:綿95% / ポリウレタン5%(1x1リブ)

●リブ仕上げのアームホール

●裾にスリット

商品の情報 商品のサイズ 4XL(5L)以上 ブランド アディダス 商品の状態 新品、未使用

