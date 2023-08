AIR JORDAN 1 RETRO ROYAL 2001

エアジョーダン1レトロ ロイヤル 2001年製

35341 of 50000

状態は写真の通り。

購入後、履かずにディスプレイしていました。

定期的に清掃とオイル入れをしていたのでレザーの状態は比較的良いかと。

まだまだ履ける状態です。

箱無し。梱包は別の箱に梱包致します。

お好きな方に是非。

NCNRでよろしくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ 29cm ブランド ナイキ 商品の状態 傷や汚れあり

