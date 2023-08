オーガの大人気即完売のパターンブラウス、新色のネイビーです!ポップアップで購入し、一度短時間着用、白洋舎クリーニング済みです。

TELOPLAN ブラウス 白

同じ形のブラウスを持っていますので、こちらはお探しの方にお譲りします。入学式や学校行事にもぴったりです。

47 タオ コムデギャルソン CommedesGARCONS コムデギャルソン



HYKE オックスフォード シアースリーブシャツ



ラトータリテ 羽織りワンピース



yori 新品 タグ付 38 ラウンドカラードレスブラウス ネイビー

【商品説明】

フランク アンド アイリーン ダメージ加工 コットンシャツ S ゆったりカーキ

大人気のパフブラウスシリーズから大人可愛い小花柄の新登場

美品❤︎ Rene ルネ リボン パフスリーブ ブラウス 白 シャツ



おぐきょん様専用sacai21SSストライプコットンポンプリンブラウス サイズ1

ペプラムシルエットの女性らしいラインでお作りし少しふんわりしたデザインのため身体のラインを拾わず1枚できまるブラウスです。

ランダムスリットブラウス

少しハリ感があるお素材を使用している為、シワになりにくくお手入れも簡単!

22S Maison Margiela メゾンマルジェラ オーバーサイズシャツ



journal standard luxe C/L/Raシャンブレーフードシャツ

セミワイドやテーパードパンツなどお持ちのボトムスとのバランスも取りやすい丈感となっております。

AMERI ONE SHOULDER DOCKING SHIRTS

幅広い身長の方にお召いただける1着です。

希少✨マディソンブルー マダムデニムシャツ 爽やかライトブルー 大人素敵 XS



グレースコンチネンタル ダイアグラム ブラウス

今季は新色でネイビーが登場!

LA7439 オールセインツ 長袖ブラウス ロング 変形 白 2

少し落ち着いた印象でシーンを選ばすに着ていただけるカラーになります。

美品★ 2WAY TUCK SLEEVE TUNIC SHIRT



『MARY-POP』バンドカラーブラウス

※後ファスナー

未使用新品 クリスソニック スーザントップス 長袖 白黒

※お家で手洗い可能

【タグ付】Plage CO Caftan ブラウス

※シワになりにくい

Lin様 ヴァジーラントマン シャツ



【YAECA】ヤエカ[M]シャツワンピース ポケット付き 綿100 無地



極美品 マーガレットハウエル スーパーファイン コットン ストライプシャツ

color

新品 タグ付 hatsutoki ハツトキ 日本製 ブラウス 播州織 シャツ

ネイビー

美品 エミリオプッチブラウス



IENA コットンシュリンクフリルブラウス フリルブラウス 本日午前のみ最終値下

size

グリードインターナショナル ジャガードブラウス

(Fサイズ)

ヴィヴィアンタム シルク100% ドラゴンプリント パワーネットハイネックシャツ

着丈:66cm

ai様 july nine [ジュライナイン]半袖パフスリーブブラウス

バスト:100cm

ネストローブ♡リネンリバーレースラッフルカラーブラウス

袖口:22cm

ジプソフィア gypsohila Back Open Cutsew ホワイト



ゆき 様専用です★新品★ミズイロインド フラワープリントワイドシャツ

素材

ドゥーズィエムクラス Boyfriend shirt ボーイフレンドシャツ

ポリエステル93

美品▲L'Appartement XiRENA Cotton Poplinシャツ

レーヨン7

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 目立った傷や汚れなし

オーガの大人気即完売のパターンブラウス、新色のネイビーです!ポップアップで購入し、一度短時間着用、白洋舎クリーニング済みです。同じ形のブラウスを持っていますので、こちらはお探しの方にお譲りします。入学式や学校行事にもぴったりです。【商品説明】大人気のパフブラウスシリーズから大人可愛い小花柄の新登場ペプラムシルエットの女性らしいラインでお作りし少しふんわりしたデザインのため身体のラインを拾わず1枚できまるブラウスです。少しハリ感があるお素材を使用している為、シワになりにくくお手入れも簡単!セミワイドやテーパードパンツなどお持ちのボトムスとのバランスも取りやすい丈感となっております。幅広い身長の方にお召いただける1着です。今季は新色でネイビーが登場!少し落ち着いた印象でシーンを選ばすに着ていただけるカラーになります。※後ファスナー※お家で手洗い可能※シワになりにくいcolorネイビーsize(Fサイズ)着丈:66cmバスト:100cm袖口:22cm素材ポリエステル93レーヨン7

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 目立った傷や汚れなし

新品ユナイテッドアローズシャツ新品未使用 Spick and Span 80リネンカシュクールビッグシャツPlage 【CALMER】別注 ショートシャツYouTuber ばんばんざい ◆◇ レトロフラワージャケット ◇◆BLENHEIM・M-premierBLACK白ジッパー付アンブレラ・スリーブ袖Khadi & Co OPEN LACE BLOUSE-LUNA2ハートレースセーラーSETUP リボン、カチューシャ、ガーターベルト付きTheory セオリー トップス 春秋