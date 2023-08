『フォローして200円引き♪』

数ある商品の中からご覧いただき

ありがとうございます♪♪♪

コメなし即買い大歓迎です❗️

ご不明な点などございましたら

お気軽にご質問ください‼️

値引交渉大歓迎

具体的な数字を言って頂くと

スムーズです❗️❗️❗️

『フォロー割』

ご購入前に「フォロー割」とコメント

下さい❗️

確認出来ましたら全て200円引きさせて

頂きます‼️

■商品情報■

【状態】画像にてご確認下さいませ♪

ヴィンテージ物ですが良い味出てます

キャンプで焚火などに如何でしょうか

【ブランド】DANNER ダナー

【タイプ】48290マウンテンライト

MOUNTAIN LIGHT

【カラー】茶 ブラウン

【表記サイズ】 9M

日本サイズ27㎝相当

【実寸サイズ】 アウトソール約 30.4㎝

横幅約10.0cm

※素人採寸のため多少の誤差は

ご了承ください。

【補足】

※記載がない限りシューキーパーは

付属しません♪

※お支払い確認後出来る限り迅速に

発送致します!

通常1~2日で発送致します♪

※梱包材による簡易包装で発送させて

頂きます。

※モニターの設定により色味が異なって見える場合がございます。

あらかじめご了承下さい❗️

他にも、アルマーニ、グッチ、フェラガモ、コーチ、トリッカーズ、レッドウイング、ホワイツ、ウエスコ、ダナー、チペワ、ドクターマーチン、パドローネ、チーニー、コールハーン、クラークス、アルフレッドサージェント、クレマン、グレンソン、リーガル、スコッチグレイン、トレーディングポスト等の

ビジネスシューズ、ドレスシューズなどのレザーシューズの他

フォーマルや冠婚葬祭にご使用頂ける革靴や

ワークブーツ、エンジニアブーツ、レースアップブーツ、チャッカブーツ、レザースニーカーなども出品しておりますのでよろしければご覧ください♪

→#レザーShoes琴和堂

類似サイズの商品はこちら!

→#レザーShoes琴和堂☆サイズ26~27

ブーツはこちら

→#レザーShoes琴和堂☆ブーツ

151 1B4 1221 869

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ダナー 商品の状態 傷や汚れあり

