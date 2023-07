【ブランド】

【アイテム】

チェック柄シャツコート

【素材】

表記なし

【商品説明】

数年前に韓国のホンデのアーダーエラーにて購入。

初期のタグです。

厚手のウールシャツを大きくし、そのままオーバーサイズのコートにしたような形です。

ポケットや裾の一部分は断ち切り加工が施されています。

男女兼用なので、ワンピースのようにも着ることができます。

【状態】

特に目立った汚れなどは見当たりません

【色】

ブラウン系×グリーン系

【サイズ】

表記サイズ:なし

平置きサイズ

着丈:105

身幅:65

肩幅:59

ADER ERROR チェックシャツコート ロングシャツ ロングコート

袖丈:61

(サイズは全てcm)

素人採寸ですので多少の誤差はお許しください

【補足】

プロフィール一読お願いします

キレイに畳んで発送致しますが畳みジワはご了承下さい

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

