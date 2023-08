【ブランド】

【アイテム】

J46-WS

【サイズ】

Mサイズ

着丈97㎝

身幅55㎝

【生産国】

made in チェコ

【状態】

細かなキズあり。

写真にてご確認下さい。

【トピック】

セレクトショップで購入。

古着に関してご理解ある方のご購入をお願い致します。

カラー···ブラック

着丈···ロング

柄・デザイン···無地

フード···フードなし

季節感···冬

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 やや傷や汚れあり

