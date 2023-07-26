【お買得！】 Bursera Simpliciforia 植物/観葉植物

ブルセラシンプリキフォリア【実生】

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2022/12/04掲載

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ブルセラシンプリキフォリア【実生】小さく育てております。枝振りの良い株です。プレステラ120 ロング 鉢ごと発送※責任を持って梱包・発送をしております。※現梱包方法で土こぼれ等の報告ありません。2022/12/04掲載ーーーーーーパキポディウム グラキリスオペルクリカリアパキプスユーフォルビア ブルセラファガロイデスコミフォラアガベオトンナペラルゴニウムコーデックス塊根植物 多肉植物invisible ink インビジブルインクraw life factory ローライフファクトリー SRL ネイバーフッドneoshiho ネオシホ芽の巣山 たけろうポットkonect コネクトtoky トーキー

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