■Brand■

LAGUNAMOON ラグナムーン

■Item■

定価 24200円

現在売り切れ欠品中の商品です

ワイドパンツ型のオールインワンベアドレス。

トップス部分はコード刺繍レースを上からレイヤードさせ、羽織いらずのデザイン。

1枚で華やかなDRESSスタイルが完成するオススメの1着です。

キュッと絞ったウエストがスタイルアップ効果抜群です。

カラーごとに印象が変わる甘くも辛くも着れるドレスになっています。

★丈感はジャストサイズ!

こちらのドレスは、ベア型のドレスの上にレースをかぶせたデザインになっております。

まずはベア型パンツドレスを足から入れ胸まで上げていただき、背中のジップを閉めてから

袖に腕を通し、最後に背中のボタンを留めていただきます。

スカートタイプに比べ、若干の着脱のしずらさはございます。

■カラー■

ブルー

LAGUNAMOON ラグナムーン オーバーレースワイドパンツドレス

■素材■

本体:ポリエステル100%

裏地:ポリエステル100%

レース部分 基布:ナイロン100%

刺繡糸:ポリエステル100%

■サイズ■

表記サイズ Sサイズ

肩幅 32.5cm

身幅 74-84cm

総丈 142cm

袖丈 26cm

※多少の誤差はご容赦下さい。

■コンディション■

目立つ汚れやシミ,ダメージはなくこれからも長く使えます。

見落としがあった際はご了承ください

気になるところがあれば画像追加しますのでコメント下さい。

お互い気持ちのいい取引を行いたいので事前確認お願いします。

※気になるところがなければ即購入して頂いて構いません。

あくまでも中古品ですので、理解のある方のみご購入をお願いします。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ラグナムーン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

