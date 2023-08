#Fuku2022m08 /

⚠️ご購入前にプロフィールは必ずご確認下さい。

■型番

Z21V41W

■カラー

ブラック

1枚目の写真の色が近いです。

■サイズ

平置き採寸(約)

着丈 67cm

肩幅 49cm

身幅 50cm

袖丈 65cm

⚠️サイズ38

■状態

目立つ傷や汚れありませんが、袖口毛玉あります。

状態、付属品は、写真で確認お願いします。

家で保管していたので、完璧を求める方はご遠慮下さい。

■気になる点がありましたら、コメントで質問してください。

ホコリの付着で汚れ、傷に見えることがあります。

汚れ、傷のチェックを出来るだけしていますが

見逃すことがあるかもしれません。

素人出品、中古品ということで理解していただきたいですが

不安な場合はコメントをお願いします。

品物の詳細につきましては答えられない場合があります。

型番が記載している場合は、検索で商品情報を確認していただくのが確実で早いです。

宜しくお願い致します。

‼︎ Fukuchanのメルカリ出品ページです。

メルカリ以外では出品しておりません。

無在庫転売にご注意ください。

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

