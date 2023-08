[商品名]

Concepts × Nike SB Dunk Low SP "Orange Lobster"

コンセプツ×ナイキ エスビーダンクロー "オレンジロブスター"

[サイズ]JP 28.0cm

画像にサイズ部分載せてますのでご確認ください。

[状態]

新品未使用

撮影のため箱から出しましたが試履もしておりません。

[付属品]

変え紐、黒タグ

[説明]

"CONCEPTS"が手掛ける新たな"ロブスター"シリーズ!

米国ボストン発のスニーカーブティック、"CONCEPTS(コンセプツ)"。本拠地"ニューイングランド州"の名物、"ロブスター"をモチーフに、2008年に真っ赤な"DUNK SB(ダンク SB)"を皮切りに、 僅か36足限定でリリースされた通称"イエローロブスター”、50足限定の"ブルーロブスター"、2018年12月に発売された"パープルロブスター"や"グリーンロブスター"といった、強烈なインパクトを放つデザインを送り出してきた。またそのコンセプトは、スーパースター"KYRIE IRVING(カイリ―・アービング)"のシグネチャーモデルにも派生。地元をレペゼンするデザインコンセプトは、世界を股にかけスニーカーシーンで抜群の存在感を発揮している。

これまでに登場した"レッド"と"イエロー"をブレンドした、鮮烈な"オレンジロブスター"が登場するようだ。前作までと同様、ライニングにはロブスターを描いたビブから着想を得たチェック柄を落とし込み、水揚げしたロブスターのハサミを縛ることから着想を得たラバーバンドも付属。茹で上がった"ロブスター"の美味を想起させつつ、エネルギッシュで鮮やかな色彩になっている。

SNKRSにて当選購入しました。

納品書はペーパーレスのためございません。

購入の際はコメントをよろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ナイキエスビー 商品の状態 新品、未使用

