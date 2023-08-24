最先端 Ferragamo フェラガモ ショルダーバッグ ヴァラ ショルダーバッグ

【商品説明】

【LOUIS VUITTON】ルイヴィトン モノグラム ヴェルニ

縦 約17.5㎝

CHANEL ボーイシャネル チェーンバッグ デニム シェブロン

横 約23㎝

新品 未使用☆Michael Kors 2way レザー＆デニム 異素材トート

厚さ 約7.5㎝

GUCCI ショルダーバッグ

色 ネイビー系

CELINE セリーヌ LARGE trio ラージトリオ エメラルド



【美品】オールドコーチ 2way ショルダーバッグ ネイビー クラブタンレザー

【状態ランク】

サンローラン ショルダーバッグ ブラック

状態ランク…BC

FENDI(フェンディー) オールレザー セレリア マンマバケット ステッチ



ルイヴィトン ブローニュ30 モノグラム ショルダー

N…新品・未使用

マルコマージのブルーの巾着バック

S…未使用に近い

Herve Chapelier Leopard Shoulder Bag

A…目立った傷や汚れなし

【美品】イヴサンローラン ショルダーバッグ ロゴプレート ツイード調 ブラック

B…やや傷や汚れあり

【新作】ロンシャン限定‼️コレクション バッグ

C…傷や汚れあり

新品未使用 ショルダーバッグ

D…全体的に状態が悪い

BOTTEGA VENETA カセット クロスボディ ショルダー バッグ



■レガートラルゴ ショルダーバッグ

【商品詳細】

6/25まで 最終価格☆ジルサンダードローストリングショルダー 巾着 ホワイト

全体的に使用感があり、経年劣化も見られます。

ルイヴィトン ショルダーストラップヌメ革

素材のベタ付きはありません。

【美品】フェラガモ ショルダーバッグ ミニサイズ 金具 シンプル

特に気になるニオイはありません。

バレンシアガ ザ シティ 115748 2WAY ショルダー ブラウン a

表面に汚れ、キズがあります。(写真6、7枚目参照)

最終価格❣️シャネル CHANEL マトラッセ ショルダー バッグ ラムスキン

金具部分に汚れ、キズがあります。(写真8、9枚目参照)

coach 3wayバック ネイビー ハンドバッグ、リュック、ショルダーバッグ

ショルダー部分にキズがあります。(写真10枚目参照)

NaNa-NaNa / ナナナナ× POTR / ピー・オー・ティー・アールB6



極美品！ ルイヴィトン モノグラム トロカデロ 30 M51272

上記にダメージはありますが、普段使いには問題なくお使い頂ける商品です。

バリー baylor ミニショルダー クラッチ



お値下げ！ジャンニノターロ ショルダーバッグ gianni notaro

※鑑定済の企業向け中古ブランド市場にて購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は、返金対応させて頂きますのでご安心下さい。

美品 現行品✨バーバリー カメラバッグ スモールローラ ブラック ラムレザー



コーチ⭐️ショルダーバッグ⭐️美品⭐️レディース

※基本的に中古品の為、状態を気にされる方はご購入をお控え下さい。

viviennewestwood バック ショルダーバック レザー グリーン



美品☆COACH コーチ 3wayスモールジェイド ショルダーバッグ馬車★135

※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。

FENDI セレリア ブルー バゲッド 新品未使用



【ほぼ未使用 限定品】コーチ スヌーピー ピーナッツ ショルダーバッグ コラボ

#ショルダーバッグ

【未使用級✨】フルラ ショルダーバッグ サフィアーノレザー 水色 袋付き

#ブランド

HEREU ミニショルダー レザーバッグ カゴバッグ

#おしゃれ

ルイヴィトン モノグラム ショルダーバッグ ドルーオ

#オシャレ

FENDI フェンディクラッチ

#Ferragamo

美品✨HERMES ボリードGM35 ショルダーバッグ レッド Hロゴ 正規品

#フェラガモ

ミウミウ バッグ



新品未使用 JW ANDERSON ショルダーバッグ

705-19391

CUNE バッグ

S-1

商品の情報 ブランド サルヴァトーレフェラガモ 商品の状態 やや傷や汚れあり

【商品説明】縦 約17.5㎝横 約23㎝厚さ 約7.5㎝色 ネイビー系【状態ランク】状態ランク…BCN…新品・未使用S…未使用に近いA…目立った傷や汚れなしB…やや傷や汚れありC…傷や汚れありD…全体的に状態が悪い【商品詳細】全体的に使用感があり、経年劣化も見られます。素材のベタ付きはありません。特に気になるニオイはありません。表面に汚れ、キズがあります。(写真6、7枚目参照)金具部分に汚れ、キズがあります。(写真8、9枚目参照)ショルダー部分にキズがあります。(写真10枚目参照)上記にダメージはありますが、普段使いには問題なくお使い頂ける商品です。※鑑定済の企業向け中古ブランド市場にて購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は、返金対応させて頂きますのでご安心下さい。※基本的に中古品の為、状態を気にされる方はご購入をお控え下さい。※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。#ショルダーバッグ#ブランド#おしゃれ#オシャレ#Ferragamo#フェラガモ705-19391S-1

商品の情報 ブランド サルヴァトーレフェラガモ 商品の状態 やや傷や汚れあり

オールドグッチ 2way ショルダーバッグ GG柄 ビンテージ アクセサリーBOSS様専用＊グッチ バンブーハンドバッグ【COACH】ショルダーバッグ コーチ新品・未使用★トリーバーチ T MONOGRAM デニム ミニ バケットバッグ❤️正規品❤️シャネル チェーンショルダーバッグ 黒 ラムスキン2wayショルダーバッグ新品 倉敷屋 デカ顔 真田紐 デニム ショルダーバッグ おやすみ猫 ねこ ネコCELINE セリーヌ トリオンフバッグ ショルダーバッグ未使用 匿名配送※みみこ様専用 トリーバーチ チェーン ショルダーバッグ 新品未使用新品☆MICHAEL KORS ブラック レザー 牛皮 ショルダーバッグ