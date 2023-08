大人も着やすいシンプルファッション 2019 D23 Expo 限定 Toy Story トイストーリー 超希少 SF/ファンタジー/ホラー

コレクション整理のため断捨離中です。

チャッキー チャイルドプレイ マクファーレン グッドガイ



2019 D23 Expo 限定 Toy Story トイストーリー Woody's Roundup フィギュア 3体セット ウッディ ジェシー ブルズアイ Talking Action Figures 限定500体 トーキングアクションフィギュア グッズ

D23 Expo 2019、2019年8月23日から25日の3日間、アメリカのアナハイムコンベンションセンターで開催されたイベントで、入場者限定で販売された貴重な商品です。

ウッディは6種類のフレーズを話します。

主題歌「You've Got a Friend in Me」をアカペラで歌うセリフもあり、ファン垂涎の逸品です。

ジェシーは5種類、ブルズアイは1種類のフレーズを話してくれます。

全てこのフィギュアにしか収録されていないボイスです。

未開封のため、動作確認ができません。また、フィギュア本体の初期不良等があった場合など、当方では対応できませんので予めご了承ください。

世界限定500セット

2019 D23 Expo 限定販売

超特大トーキングフィギュア

ウッディ

ジェシー

ブルズアイ

各世界500体限定

フルコンプリートセット

高さ:約48.5cm

横:約38cm

奥行き:約15cm

バラ売りは不可です。

2019 D23 Expo 限定 Toy Story トイストーリー 超希少

#disney

#herocross

#ヒーロークロス

#ウッディ

#バズライトイヤー

#ディズニー

#toystory

#リボルテック

#ボー

#pixar

#シグネチャーコレクション

#限定

キャラクター···その他

フィギュア種類...コレクションフィギュア

素材...PVC

スケール...ノンスケール

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

