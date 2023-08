★★多数出品中!他の商品も是非ご確認ください!★★

【ブランド名】

HERMES

エルメス

【商品名】

極上品 確実正規品

20AW 2020AW

2020年11月購入

Madein ITALY イタリア製

Cashmere Wool MIX

low gauge High Neck Knit

カシミヤ ウール ミックス

ローゲージ ハイネック タートルネック

ボタン ジップ ニット

【カラー】

ブラウン brown 茶色

×

ライトブルー 水色

【サイズ】

大きめサイズ

L

肩幅約49cm

身幅約54cm

袖丈約67cm

着丈約70cm

【状態】

数回着用のみの美品

※やや毛羽立ち等はあり

【定価】

約30万円

【コメント】

HERMES の 20AW カシミヤ混 ミックス ハイネック ニットです。

2020年11月に松坂屋のエルメスで購入した、確実正規品です。

正規品の証としてタグをご確認ください。

素材には大変希少なカシミヤを50%使用しています。

精巧な作りでありながらとても手触りが柔らかく、かつとても暖かい為、最高級な着心地です。

首元の4つボタンや、ジップ、エルメスを象徴とするレザー引き手など、クラシカルなデザインの中にモダンで今っぽいトレンド感もしっかり入っています。

また、サイズ感が大きめで、ストレスなくゆったりとした着用感でお召しいただけます。

使用回数も少なく、美品状態です。

ただしあくまで中古品ですので、細かい点はご了承いただける方のみご購入をお願いいたします。

最高級の1点ですので、是非ご検討ください。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド エルメス 商品の状態 未使用に近い

