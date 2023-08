ブランド WEWILL

定価 34.100円

サイズ 2

着丈63

肩幅 51

身幅 56

袖丈 58

アントワープ王立美術アカデミーを卒業。ウェアラバウツを立ち上げ、その後2017よりWEWILL〈ウィーウィル〉を発表。

着用すると立体的なデザイン。

静かに惹きつける服がテーマ。

着用3回 短時間で美品です。

ビンテージ加工が秀逸です!

EDITION

ronherman

AURALEE

YAECA

COMOLI

bukht

AcneStudios

stevenalan

Scye

saintjames

A.P.C.

maisonkitsune

maisonmargiela

MARGARETHOWELL

MHL

E.tautz

WESTOVERALLS

URU

unused

neonsign

crepuscule

henderscheme

markaware

DIGAWEL

bedwin

WTAPS

カラー···ブルー

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ウィズム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ウィズム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

