（お得な特別割引価格） 90's reyn spooner レインスプーナー ラハイナ セーラー S相当 シャツ/ブラウス(半袖/袖なし)

90'sハワイ製「reyn spooner(レインスプーナー)」の「Lahaina Sailor(ラハイナ セーラー )柄」の「Pullover shirt(プルオーバーシャツ)」になります。

サイズも希少なボーイズサイズ14-16で、ウィメンズS相当です。

旅行も含めて、3回着ただけのお品です。

「reyn spooner」といえばこちら!というぐらい代表的な柄とモデルがこちらのラハイナセーラーのプルオーバーシャツです。

この「ラハイナセーラー」は、ハワイの州旗、州花(ハイビスカス)、州木(ククイ)、州鳥(ネネ)の4つのモチーフから構成された柄で、常に高い人気を誇る名作柄です。

素材はタフでサラっとした着心地の綿ポリ生地「スプーナークロス」です。

ポケットの柄合わせもしっかりされていて美しいです。

タグ内の円の中にはビキニ姿の女性がいる通称「ビキニタグ」と呼ばれる90年代のタグになります。

カラー、サイズのバランスがとれた1枚でお探しの方も多いと思います。

大事にしてくださる方にお譲りしたいと思います。

ご検討よろしくお願いします。

モデル:Boys Lahaina Sailor Pullover shirt

年代•タグ : 1990年代水着タグ

サイズ:ウィメンズS相当(着丈57cm,肩幅37cm,身幅47cm,袖丈23cm)

カラー:レッド

素材 : 60% コットン,40% ポリエステル

生産国表記 : TAILORED IN HAWAII

出品にあたりチェックはしていますが、見落としがあった場合はお許しください。

あくまで個人保管のお品なので、神経質な方や中古品に完璧を求める方はトラブル防止のため、入札はご遠慮ください。

小さなことでも結構ですので、ご不明な点は事前に質問をお願いします。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド レインスプーナー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

