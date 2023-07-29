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（お得な特別割引価格） 90's reyn spooner レインスプーナー ラハイナ セーラー S相当 シャツ/ブラウス(半袖/袖なし)

商品の説明

90'sハワイ製「reyn spooner(レインスプーナー)」の「Lahaina Sailor(ラハイナ セーラー )柄」の「Pullover shirt(プルオーバーシャツ)」になります。
お値下げ　藤色　うすむらさき　ふわり袖　9号 M　伸縮　さらっと　2022 新品
サイズも希少なボーイズサイズ14-16で、ウィメンズS相当です。
未使用！高級！あいみょんさん着用 チェックスリーブシャツ 6 ROKU グリーン
旅行も含めて、3回着ただけのお品です。
Disney ディズニー キャラクター 半袖 総柄シャツ Lサイズ 100周年

テッドベイカー レースペブラムトップス♡ケイトスペード グレースコンチネンタル
「reyn spooner」といえばこちら！というぐらい代表的な柄とモデルがこちらのラハイナセーラーのプルオーバーシャツです。
ミナペルホネン ブラウス 38 stone face サマーウール

ADAM ET ROPÉ NIKKEキューバビーチシャツ
この「ラハイナセーラー」は、ハワイの州旗、州花（ハイビスカス）、州木（ククイ）、州鳥（ネネ）の４つのモチーフから構成された柄で、常に高い人気を誇る名作柄です。
❤️人気新作 新品♡ SelfPortrait チェック柄ブラウス♡　185
素材はタフでサラっとした着心地の綿ポリ生地「スプーナークロス」です。
匿名配送☆HOUSE OF LOTUS フレンチリネンブラウス M
ポケットの柄合わせもしっかりされていて美しいです。
【派手☆BALENCIAGA】黄色　柄　半袖シャツ B模様　サイズL
 タグ内の円の中にはビキニ姿の女性がいる通称「ビキニタグ」と呼ばれる90年代のタグになります。
ツモリチサト シルクワンピース
カラー、サイズのバランスがとれた１枚でお探しの方も多いと思います。
bibiy リボン　ブラウス
大事にしてくださる方にお譲りしたいと思います。
新品✩BLUELEA ブルレア スカラップバルーンブラウス
ご検討よろしくお願いします。
[RIM.ARK] Scarf SH

BEIGE ぺプラムブラウス　s-size 32
モデル：Boys Lahaina Sailor Pullover shirt
セブンテン⭐︎seven ten⭐︎ぺプラムジャケットトップス
年代•タグ : 1990年代水着タグ
レア 大人気即完売【新品未使用】original ペイズリー柄シャツブラウス
サイズ：ウィメンズS相当(着丈57cm,肩幅37cm,身幅47cm,袖丈23cm）
ヨリ　yori スカラップ刺繍ブラウス
カラー：レッド
yori ハーフスリーブティアードブラウス　ホワイト　新作
素材 : 60% コットン,40% ポリエステル
ADORE アドーア　オーガニックコットンブロード　ブラック　38
生産国表記 : TAILORED IN HAWAII
古着 穴開きお花刺繍襟 ダブルボタン オーバーブラウス ハネタ

YOKOCHAN ノースリーブ　トップス　裾フリル　黒　40
出品にあたりチェックはしていますが、見落としがあった場合はお許しください。
新品未使用！CELFORD スカラップ切替バックリボンブラウス
あくまで個人保管のお品なので、神経質な方や中古品に完璧を求める方はトラブル防止のため、入札はご遠慮ください。
イッセイミヤケ　長ロングのトップス　新品（1190）
小さなことでも結構ですので、ご不明な点は事前に質問をお願いします。

PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE プリーツシャツ 総柄 牛柄

商品の情報

商品のサイズS
ブランドレインスプーナー
商品の状態目立った傷や汚れなし

she tokyo ブラウス　タグ付き新品未使用

極美品 ¥75,900 DAISY LIN"Cote d’Azur" チュニック

yori スカラップ刺繍サマーシャツ36

pium ぴうむ　トワルドジュイボウタイブラウス　ブラック　新品

【極美品】ランバンオンブルー ブラウス ダブルスタンダードブラウスおまとめ

３点分

sheller 2wayオフショルフリルブラウス ホワイト
90'sハワイ製「reyn spooner(レインスプーナー)」の「Lahaina Sailor(ラハイナ セーラー )柄」の「Pullover shirt(プルオーバーシャツ)」になります。サイズも希少なボーイズサイズ14-16で、ウィメンズS相当です。旅行も含めて、3回着ただけのお品です。「reyn spooner」といえばこちら！というぐらい代表的な柄とモデルがこちらのラハイナセーラーのプルオーバーシャツです。この「ラハイナセーラー」は、ハワイの州旗、州花（ハイビスカス）、州木（ククイ）、州鳥（ネネ）の４つのモチーフから構成された柄で、常に高い人気を誇る名作柄です。素材はタフでサラっとした着心地の綿ポリ生地「スプーナークロス」です。ポケットの柄合わせもしっかりされていて美しいです。 タグ内の円の中にはビキニ姿の女性がいる通称「ビキニタグ」と呼ばれる90年代のタグになります。カラー、サイズのバランスがとれた１枚でお探しの方も多いと思います。大事にしてくださる方にお譲りしたいと思います。ご検討よろしくお願いします。モデル：Boys Lahaina Sailor Pullover shirt年代•タグ : 1990年代水着タグサイズ：ウィメンズS相当(着丈57cm,肩幅37cm,身幅47cm,袖丈23cm）カラー：レッド素材 : 60% コットン,40% ポリエステル生産国表記 : TAILORED IN HAWAII出品にあたりチェックはしていますが、見落としがあった場合はお許しください。あくまで個人保管のお品なので、神経質な方や中古品に完璧を求める方はトラブル防止のため、入札はご遠慮ください。小さなことでも結構ですので、ご不明な点は事前に質問をお願いします。

商品の情報

商品のサイズS
ブランドレインスプーナー
商品の状態目立った傷や汚れなし

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52分钟前

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¥18,000 ¥13,500

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ビッグサイズ 90年代 reyn spooner レインスプーナー ラハイナセーラー

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