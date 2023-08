1940年代、当時物 米軍 N1 ビンテージ

外観は年代物の為、シミ、リブのダメージスレ が多数見受けられますが、アルパカの毛の状態も比較的良い状態で、フロントtalon zip開閉スムーズです。

size 42程度

廃れる事の無いミリタリーアイテムです。

バズリクソン、トイズマッコイ も本格的なレプリカを作っていてかなり高額で、オリジナルを求めている方はいかがでしょうか!

バックのペイントは唯一無二の渋さです!

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ヴィンテージ 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ヴィンテージ 商品の状態 やや傷や汚れあり

