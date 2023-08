Snow Man ASIA TOUR 2D.2D. 初回盤 ブルーレイ。

銀テープ含め、付属品全て揃っております。

帯もお付け致しますが、おまけ程度でお考え下さいませ。

【状態】

新品未使用

開封済みの未再生品です。

自宅保管中や初期からのケースの小傷などはご了承下さい。

※即購入OKです。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

