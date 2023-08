国内最安値！ motto_kuma OX SAND 新品未使用　即日発送 ライト/ランタン

数ある商品の中からご覧頂き誠にありがとうございます。

こちらの商品は、motto_kuma OX SANDになります。

オンラインで当選して購入した商品です。

新品未使用です。

「持っとく、くま」で「motto_kuma」。

可能な限り愛くるしく、そして美しく、手にしてくださった方に愛着を持って頂けるようひと針ひと針丁寧に縫い上げたクマのぬいぐるみです。

ぬいぐるみとしてはもちろんのこと、ご自宅で、そしてキャンプ場で、小型のLEDランタン等を可愛く持ってくれます。

こちらのmotto_kuma / HEXA(ヘキサ) は光の当たり方で六角形のハニカム模様が美しく浮かぶ特別なモデルとなります。撥水性のある70Dのナイロン生地を使用することで耐候性が向上し、アウトドアでもより安心して使用して頂けます。

18時までのお支払いであれば即日発送致します。

※取置きは不可です。いきなり購入大丈夫ですが、お支払いは24時間以内とさせていただきます。

商品は手元にあるのですぐに発送可能です。

よろしくお願い致します。

solol

オールドマウンテン

ラクダ

ガラクダ

カーミットチェア

ウォルナット

bushdebrunt

BRUNT

bonfire go outside

BGO

バリスティクス

h&o

エイチアンドオー

アシモクラフト

LOCKFIELD EQUIPMENT

グラインドロッヂ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

