状態 7/10

Toshio Saeki Supreme Jacket ジャケット

color : ネイビー

23ss NEEDLES/ニードルズ ベロア トラックジャケット

size : 44

60s 70s Lion Of Troy フリルシャツ ヴィンテージ ☆



ヴィンテージ ・アウター英国British outdoor社製★希少☆貴重★

確実正規品となります。

Y.T. INDEPICT テント生地

購入後、鑑定して頂いても構いません。

値引き★パタゴニア フリースジャケット



Supreme x Black Sabbath Hooded Parka

当時のレシート等は色褪せて真っ白になったため、付属致しません。

キムタク ビューティフルライフ beautiful Life

定価16万程で購入しました。

バレンシアガ コート

私服を着る機会が少ないため出品致します。

ファセッタズム FACETASM 21SS リフレクターファイヤーマンベスト



【激レア】刺繍入り 個性的 デザインジャケット 古着 used BS18

フードと袖口にライダースジャケットや海軍のパーカーのようなジッパーが付きその両脇にはレザーで縁取りがされている凝ったコートです。

新品未使用 ナイロンジップアップパーカーブルゾン

ジッパーの引き手も程よく重量感のあるオリジナルの形でいい雰囲気です。

agnès b. アニエスベー 90年代 フランス製 ブルゾン ジャケット

ボタンも特徴がありますが、シルエットはプレーンなので使いやすいです。

期間限定値下げnumber (n)ine ナンバーナイン カウチン カーディガン



LEVI'S VINTAGE CLOTHING コーデュロイ ジャケット M

内側のロゴネームの縫い付けが1箇所取れていますが、修理に出せばすぐ直ります。

大和田様 新品未使用 Skittles Polartec jacket

冬はもちろんのこと、春先まで着れるためオススメです。

supremeファーコート



バーバリーブラックレーベル アウター ジャンパー Lサイズ

サイズ:44

Nobu.Nさま専用 マッキントッシュのゴム引きフード付きコート

肩幅約43cm、身幅約51cm、着丈約85cm、袖丈約66cm

Supreme初期 チェストシームジャケット

(素人採寸ですので誤差は御容赦下さい)

MATINAVENIR コーチジャケット



シュネルマイスターのジャージ ミヤ様専用

発送は丁寧かつ迅速に対応させて頂きます。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド バレンシアガ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

状態 7/10color : ネイビーsize : 44確実正規品となります。購入後、鑑定して頂いても構いません。当時のレシート等は色褪せて真っ白になったため、付属致しません。定価16万程で購入しました。私服を着る機会が少ないため出品致します。フードと袖口にライダースジャケットや海軍のパーカーのようなジッパーが付きその両脇にはレザーで縁取りがされている凝ったコートです。ジッパーの引き手も程よく重量感のあるオリジナルの形でいい雰囲気です。ボタンも特徴がありますが、シルエットはプレーンなので使いやすいです。内側のロゴネームの縫い付けが1箇所取れていますが、修理に出せばすぐ直ります。冬はもちろんのこと、春先まで着れるためオススメです。サイズ:44肩幅約43cm、身幅約51cm、着丈約85cm、袖丈約66cm(素人採寸ですので誤差は御容赦下さい)発送は丁寧かつ迅速に対応させて頂きます。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド バレンシアガ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

new balanceジャケット【限界価格】Needles ジャケット タグ有り 即日発送ブルーインパルス フライトジャケットSupreme Bleached Fleece Jacketsupreme ディッキーズヴィンテージ‼️アドルフラフォン モールスキンジャケット