品質が mm6 チュールトップ その他

mm6 2020年春夏コレクションでも着用されているアイテム（本商品は黒）です。

和太鼓奏者用女性用胸掛け



自由区 大きいサイズセットアップ

後ろはボタンとリボンで留めるような仕様です。

GAULTIER パワーネット フード付



古布 藍染、更紗 チュニック、ワンピース、上衣、ユニセックス

以前、こちらで購入させていただきました。好きなコレクションのアイテムでお気に入りだったのですが、可愛すぎて私には似合わないと思ったので出品させていただきます。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エムエム6メゾンマルジェラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

mm6 2020年春夏コレクションでも着用されているアイテム（本商品は黒）です。後ろはボタンとリボンで留めるような仕様です。以前、こちらで購入させていただきました。好きなコレクションのアイテムでお気に入りだったのですが、可愛すぎて私には似合わないと思ったので出品させていただきます。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エムエム6メゾンマルジェラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

サルート ライモンダ ナイトドレス M wacoal salute ワコールMECRE フリンジツィードノースリプルオーバー ブラック メクル クロップド丈mm6 チュールトップnagonstans セットアップNN11Her lip to／Bicolor Short Sleeve Blazer量産・地雷トップス4点（バラ有り）