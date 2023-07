優れた品質 スノーピーク　IGT ショート　2ユニット テーブル/チェア

snow peak スノーピーク IGTショート

雪峰祭 限定品 ブラック

荷物をコンパクトにしたく3ユニットだと車の荷台に対して大きく、ちょうど良いサイズだと思い購入したものの使用する機会がなくパッケージに入ったまま保管しておりました。未開封です。

プチプチで包みその上に伝票を貼り付けて発送いたします。

本体サイズ:596x496x30(h)mm

脚:Φ25x410mm

重量3.5kg

セット内容

IGTショートフレーム、IGT400脚x4

保管時についたパッケージのスレなど、自宅保管にご理解のある方はどうぞ宜しくお願いします。

商品の情報 ブランド スノーピーク 商品の状態 新品、未使用

