【値下げ】 Ogawa グロッケ12tc テント/タープ

写真は最後に張った昨年のものです、使用回数は4〜5回程です。

メーカーででは収容人数5〜6人と記載有りますが、私感7〜8人は寝れると思います。広いです。

詳細はオガワのサイトをご覧になって下さい。

設営は慣れれば15分程でYouTubeでもアップされているのでそちらを参考にすると良いと思います。。

同梱されているピンペグは何個か曲がってしまっていますが、自分はほとんどコウゾウペグでやってました。

テントの種類···ワンポールテント

最大収容人数···5 ~ 6人

高さ···200 ~ 249.9cm

#テント

#ワンポールテント

#キャンプ

#キャンプ用品

#大型テント

#コットンテント

#ガレージブランド

#オガワ

#ツールーム

#カマボコテント

#タープ

#デバイスワークス

#ファミリーテント

#グロッケ

#グロッケ12tc

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

仕様変更の為出品します。写真は最後に張った昨年のものです、使用回数は4〜5回程です。メーカーででは収容人数5〜6人と記載有りますが、私感7〜8人は寝れると思います。広いです。詳細はオガワのサイトをご覧になって下さい。設営は慣れれば15分程でYouTubeでもアップされているのでそちらを参考にすると良いと思います。。同梱されているピンペグは何個か曲がってしまっていますが、自分はほとんどコウゾウペグでやってました。テントの種類···ワンポールテント最大収容人数···5 ~ 6人高さ···200 ~ 249.9cm

