マルニ 2020年コレクションのパンツです。イタリア製。

the shinzone ブラウン クライスラーパンツ P0



beige, ベイジ,VERY 9月号掲載 POISY / フェイクレザーパンツ

薄手の落ち感のある素材で、春夏秋向き。腰、脚まわりなど全体にゆったりとしたシルエットです。

ENOF ace washer pants



【新品別注】O'NEIL of DUBLIN リネンワイドパンツ 8

ウエストは総ゴム、ドローストリングで調整。両サイドにステッチのアクセント。

veritecoeur(ヴェリテクール)| コットンパンツ



新品タグ付き かぐれ リネンワイドパンツ ナチュラル アーバンリサーチドアーズ

星や三日月の手描きのイラストがプリントされた、ポップで遊び心あふれるテキスタイルが魅力的です。

G.V.G.V ジーヴィージーヴィー セットアップ UN3d. k3 TOGA



新品未使用‼️holiday ディッキーズ レースアップベルボトムパンツ

色は黒地に赤、ピンク、白。

【新品タグ付き】LOUNIE ルーニィ ボタンアクセントワイドパンツ 40



新品未使用 souaire ソアール フロントスリットスラックス

Lサイズで出品していますが、Mサイズの方がゆったりと着るのも素敵です。

新品、未使用、タグ付き❗️ 【AgAwd/アガウド】サスペンダータックパンツ



Little Suzie (リトルスージー)ジョガーパンツ

●表記サイズ42

マーガレット・ハウエル LINEN 2022SS 新品

●ウエスト 約37.5㎝ ※全周ゴム

#1 SKATER TWILL FLIGHT OVERALLS

●股上 約32㎝

Lee ユニセックスDungrees ワイドペインターデニムパンツ Mサイズ

●股下 約64㎝

美品⭐️ マルニ 2020 パンツ M〜L 総柄 sacai コムデギャルソン

●裾幅 約18㎝

Ronherman×DEMYLEE ニットパンツ



HARVESTYハーベスティ サーカスパンツ ワイドパンツ

●レーヨン98% ポリウレタン2%

タグ付き シティショップ メタリック パンツ



bow.a☆テーパードレギンスパンツ☆ドットブラック

1度だけの着用でダメージや汚れのない美品。ハンガーループをカットしています。USED品であることをご理解の上お買い求めくださいませ。

チョコ様専用金子綾×relueme×Dickiesのスペシャルコラボ



【美品】Gucci グッチ パンツ 女性用 ベルト付

※再お値下げしました。

AURALEE オーラリー リブニット パンツ

16000円→14700円→13,500円

JOURNAL STANDARD MAUD HELINE JUMPSUIT



Leeワイドパンツ



ROKU サテンパンツ ホワイト 36 タグ付き

フランチェスコ リッソ

IENA LIEN ハイカウントチノワイドパンツ 36 ホワイト

イージーパンツ

商品の情報 商品のサイズ L ブランド マルニ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

マルニ 2020年コレクションのパンツです。イタリア製。薄手の落ち感のある素材で、春夏秋向き。腰、脚まわりなど全体にゆったりとしたシルエットです。ウエストは総ゴム、ドローストリングで調整。両サイドにステッチのアクセント。星や三日月の手描きのイラストがプリントされた、ポップで遊び心あふれるテキスタイルが魅力的です。色は黒地に赤、ピンク、白。Lサイズで出品していますが、Mサイズの方がゆったりと着るのも素敵です。●表記サイズ42●ウエスト 約37.5㎝ ※全周ゴム●股上 約32㎝●股下 約64㎝●裾幅 約18㎝●レーヨン98% ポリウレタン2%1度だけの着用でダメージや汚れのない美品。ハンガーループをカットしています。USED品であることをご理解の上お買い求めくださいませ。※再お値下げしました。16000円→14700円→13,500円フランチェスコ リッソイージーパンツ

商品の情報 商品のサイズ L ブランド マルニ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【Rosarymoon ロザリームーン フレア パンツ】BEARDSLEY ビアズリー リブパンツ ワイドパンツジプソフィア ホワイトヘムパンツ新品未使用 Drawerドゥロワー コットンへムドットボタンパンツサイズ36JOHNBULL パンツLUSANA CICI PANTS NO TRIM RANNHOMME PLISS イッセイミヤケ 袴パンツ ワイドパンツ カーキスウェットセットアップTED BAKER テッドベーカー ジャンプスーツ オールインワン ワンピース☆Ⓜ️様 専用です☆