高い品質 and Flesh Blood CFサイン英語版1枚 HER Iyslander その他

即購入可能です。

アビスベル ジャシン帝 B 金 シク シークレット



未使用品ですが、念の為プレイド扱いとさせていただきます。

発送までに追加購入された商品は同梱発送させていただきます。

こちらの商品は、

Iyslander

Hero Card Promos HER

COLDFOIL 英語版 1枚

となります。

Flesh and Blood Iyslander HER CFサイン英語版1枚



FaB Flesh and Blood fabjp fabtcg

フレッシュアンドブラッド 1st Unlimited

RAINBOWFOIL COLDFOIL

Welcome to Rathe WTR

Arcane Rising ARC

Crucible of War CRU

Monarch MON

Tales of Aria ELE

Everfest EVR

History Pack 1 HP1

Uprising UPR

Dynasty DYN

History Pack 2 HP2

Outsiders OUT

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

