即購入可能○

バラ売り不可×

値下げ不可×

【内容】

・浴衣2枚 (ブランドや購入店舗は覚えていません)

・作り帯

・補正じめ

・腰紐 2個

・下駄(伊と忠 Sサイズ相当)

※当方靴のサイズがSサイズ、22.5cm

お店で鼻緒を調整してもらった物になります。

・カゴバッグ

・ビーズバッグ

・髪飾り 2個

(※浴衣下、浴衣用の下着はついておりません!)

※画像に写っている物、合計11点のセット

【必ず状態をご確認ください↓↓↓】

●浴衣2枚はそれぞれ使用1回

(浴衣は1着はクリーニング済み、もう1着はお家で洗濯して保管していました。)

●下駄は1度使用、拭き掃除のみ

(少し足形がついてます。

砂利や土手を歩いたので擦れや汚れあります。)

●補正じめ、腰帯は3度ほど使用、洗濯済み。

●カゴバッグは1度浴衣の時に持ちました。

(目立った汚れは見当たりませんが使用感はあるかもしれません。)

●ビーズバッグ未使用

(チェーンの色など少し劣化があります。

バッグの口の部分の開閉動作確認済みです。)

●髪飾りは帯につけて2度ほど使用

中古 古着 にご理解頂ける方のみ購入お願いいたします。

大きい汚れはないですが、完璧品ではございませんので、多少の汚れ、色褪せなどはあると思います。

ご納得の上でご購入お願いします。

自宅保管品のため神経質な方は購入をご遠慮ください。

※折ジワなどがある場合がございます。

※配送方法をらくらく⇆ゆうゆうに変更の場合あり。

その際はご了承下さい。

#伊と忠

#浴衣

#カゴバッグ

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

