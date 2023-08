かわいい新作 Rare Yeezy × Gap Flame Cap by Balenciaga キャップ

【Yeezy×Gap 】

Flame Cap Engineere by Balenciaga

【Model Number】

-

【Color】

Black

ブラック

【Size】

Free

【Condition】

B(出品者目線にて目立つ傷汚れなし)

【Details】※新品未使用で定価以下の物が出品されていますが全てスーパーコピーの可能性があります。お気をつけください。

こちらはイージーとギャップのコラボアイテム、フレイムキャップ エンジニアード バイ バレンシアガです。

私自身が購入致しました正規品でございます。

カニエ ウエストとギャップのコラボですが、そこにデムナ率いるバレンシアガが監修に入っております。

シルエットに賛否がありますが、デムナの作るシルエットが私はかなり気に入っておりました。

デムナがバレンシアガを離れるという話があるので是非。

erlなどが好きな方にもお勧めです。

是非この機会に。

※出品物は全て一度人の手に渡っているという事をご理解ください。

※vintageや古着という物にご理解ある方のみご購入よろしくお願い致します。

※購入前にプロフィールのご確認をお願い致します。

※ご質問がございましたらコメント欄にてご対応致しますので、お気軽にご質問よろしくお願い致します。2

商品の情報 ブランド イージー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

