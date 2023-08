୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧

■MaxMara

MaxMaraの最高級白タグ

デザインニットトップスです。

高級シルク85%混合のお素材で

滑らかな肌触りの良い着心地です。

オールシーズン着られてパンツにもスカートにも合わせやすいニット

女性らしいカシュクールデザイン。

お顔をスッキリ見せてくれる効果も◎

数回着用のみ

少々毛羽立ちがある箇所ございますが(画像10)

目立ったシミや汚れは見当たらず、

全体的には綺麗でまだまだご着用頂けます✨

■付属品 なし

■サイズ M

裄丈 約67センチ

身幅 約47センチ

着丈 約59.5センチ

⚠︎素人計測により、多少の誤差はご了承下さい。

■カラー 黒 ブラック

■素材 シルク ポリウレタン

⚠︎商品と記載付属品のみの出品になります。

⚠まだまだたくさん着ていただける綺麗なお品ですが、素人の自宅保管、素人検品ですので神経質な方はご遠慮願います。

⚠素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。

⚠︎着画は申し訳ありません。

今後も多数レディースアパレル商品を

出品予定です꒰⌯͒•·̫•⌯͒꒱

もし宜しければ、checkくださいませ♡

商品の情報 商品のサイズ M ブランド マックスマーラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧ ご覧頂いて ありがとうございます☆୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧#M♡closet一覧#M♡トップス一覧■MaxMaraMaxMaraの最高級白タグデザインニットトップスです。高級シルク85%混合のお素材で滑らかな肌触りの良い着心地です。女性らしいカシュクールデザイン。お顔をスッキリ見せてくれる効果も◎数回着用のみ少々毛羽立ちがある箇所ございますが(画像10)目立ったシミや汚れは見当たらず、全体的には綺麗でまだまだご着用頂けます✨■付属品 なし■サイズ M裄丈 約67センチ身幅 約47センチ着丈 約59.5センチ⚠︎素人計測により、多少の誤差はご了承下さい。■カラー 黒 ブラック■素材 シルク ポリウレタン⚠︎商品と記載付属品のみの出品になります。⚠まだまだたくさん着ていただける綺麗なお品ですが、素人の自宅保管、素人検品ですので神経質な方はご遠慮願います。⚠素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。⚠︎着画は申し訳ありません。今後も多数レディースアパレル商品を出品予定です꒰⌯͒•·̫•⌯͒꒱もし宜しければ、checkくださいませ♡▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽#M♡closet一覧

