通販 archives topps 2017 1of1 1/1 前田健太 その他

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gold labelは本来フレームサインになりますが、これはノーマルカードにサインをしているため貴重な1枚です。カードの状態は画像にてご確認ください。もし気になる部分がありましたら、写真を追加いたしますので、質問欄からお願いいたします。toppspaninibbmMLBautobowmanrcPSABGSepochエポック直筆サインカードイチロー大谷翔平松井秀喜tatiswitt jrtorkelsonbellingerwander francojulio rodriguezrutschmanharperacunaGuerrero jrohtaniICHIRO