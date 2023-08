[可動品]

[美可動品] Sony Sports ソニースポーツCFS- 904 ラジカセ

ドライブゴムベルト新品交換

ドライブレンズクリーニング

テープスピード調整

基盤クリーニング

イレーサーによる消磁気

外装の樹脂艶復活剤塗布はしております

この年代にしては美品レベルコンディションだと思います。

MegaBass搭載で迫力のあるサウンドです。

なかなかレアなCFS-904(CFS-914とはデザイン違いです。)

デザイン、音質ともにわたしも大好きなシリーズです。

電池、DCアダプター両方でバリバリ可動します。

(SONY製DCアダプター付属します。)

再生、早送り、巻き戻し、ボリューム、トーン、MegaBass、マイク録音、しっかり機能します。

ラジオはザーザー音は確認できましたが受信範囲が海外仕様の為一部チャンネルのみの受信となります。

電池端子液漏れなし

スイッチゴム破損なし

ACアダプターゴムキャップついてます。

ソニースポーツのステレオタイプのラジカセです。

古いものなので状態は写真から判断くださいませ。

インスタアカウントからstability_turnと検索いただければ再生動画を公開しております。

※シンプソンズのフィギュアはつきませんごめんなさい

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 傷や汚れあり

[可動品]Sony SportsCFS-904ドライブゴムベルト新品交換ドライブレンズクリーニングテープスピード調整基盤クリーニングイレーサーによる消磁気外装の樹脂艶復活剤塗布はしておりますこの年代にしては美品レベルコンディションだと思います。MegaBass搭載で迫力のあるサウンドです。なかなかレアなCFS-904(CFS-914とはデザイン違いです。)デザイン、音質ともにわたしも大好きなシリーズです。電池、DCアダプター両方でバリバリ可動します。(SONY製DCアダプター付属します。)再生、早送り、巻き戻し、ボリューム、トーン、MegaBass、マイク録音、しっかり機能します。ラジオはザーザー音は確認できましたが受信範囲が海外仕様の為一部チャンネルのみの受信となります。電池端子液漏れなしスイッチゴム破損なしACアダプターゴムキャップついてます。ソニースポーツのステレオタイプのラジカセです。古いものなので状態は写真から判断くださいませ。インスタアカウントからstability_turnと検索いただければ再生動画を公開しております。※シンプソンズのフィギュアはつきませんごめんなさい#ソニー#sonysports#cfs-904#ラジカセ#カセットテープ#カセットプレーヤーqlc

